工聯會倡青年置業儲蓄計劃　郭偉強：冀助年青人生涯規劃結婚生育

《施政報告》發布在即，工聯會倡議政府推出「青年未來置業儲蓄計劃」，協助21-40歲年青人儲首期，月供只需$4240，供8年便可儲得首期及獲得優先選樓權。選委界立法會議員洪雯今日（8日）在港台節目批評目前政府房屋政策「越躺平越攞到多嘢」，認為工聯會這個倡議能夠鼓勵年青人向上流動。



工聯會昨日(7日)倡議政府推出「青年未來置業儲蓄計劃」。合資格人士為21-40歲年青人。計劃月供$4240，約為每月入息中位數的五分之一。只需供滿8年，將可儲得首期及獲得優先選樓權。而政府在這期間將會以供款購買基建債券，目標是利息跑贏銀行。若中途退出，將不獲利息，兼且要收取行政費。工聯會建議政府推出先導計劃，試行三年，每年推出600個名額。

工聯會立法會議員郭偉强在港台節目指，推出這個計劃是因為目前資助房屋申請數目飽和，而物業問題將會影響年青人生涯規劃及結婚生育。計劃理念是將香港發展與青年未來結合，配合新發展區及新土地供應等。他表示，計劃將實行「嚴入寬出」的方向，「嚴入」是指對參與計劃人士實行嚴厲的資格審查，除了不能有物業外，亦會進行資產及入息審查；而「寬出」則指，在供款期完結後，只會作資產審查而不作入息審查，所以在供款期間升職加薪絕不影響選樓資格。

他希望計劃在協助年青人的同時，也能夠紓緩資助房屋申請數目長期爆表的問題。他亦指，設定名額是因為不想與其他公營房屋搶資源，若政府覺得先導計劃成效不足可加碼。他亦期望施政報告除了增加資助房屋的供應外，也能夠訂立類似的儲蓄計劃協助年青人。

選委界立法會議員洪雯表示「原則上支持」此計劃，指出工聯會這個倡議能夠鼓勵年青人向上流動，反而批評目前政府房屋政策「越躺平越攞到多嘢」。她指，目前政府的房屋政策十分不利沒有公屋資格又買不起私樓的「窮中產」，政府應調整建樓結構，投放更多資源建居屋。