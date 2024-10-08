垃圾徵費｜環保署公屋貼告示　指定袋未來不再用　住戶勿積存

政府五月尾宣布暫緩實施垃圾徵費後，向公屋等住戶免費派發倉存的1億7千萬個指定垃圾袋。環境保護署近日在公共屋邨張貼告示，稱指定袋「不會在將來任何減廢計劃中使用」，住戶無需積存。



有住戶表示平日有使用指定袋，但對獨居的她而言指定袋的容量太大，因她要掉的垃圾量不多。亦有住戶認為指定袋質量不錯，即使包着魚骨也不易弄穿。



環保署在公共屋邨張貼告示，稱指定袋未來不再使用，住戶無需積存。(洪戩昊攝)

環保署：切勿出售指定袋 經定罪最高可罰20萬元

政府6月起逐步向公屋住戶免費派指定袋，每月20個，為期半年。在葵芳邨其中一幢大廈的大堂告示板，環境保護署貼出告示，以「善用免費指定袋2件事你要知」為題。告示說住戶「無需積存」免費指定袋，因為不會在將來任何減廢計劃中使用，住戶可以善用來處理家居垃圾。告示又提醒住戶切勿出售指定袋，一經定罪最高可罰款20萬元。

現時大廈正派發15公升的指定袋，每份40個，可供住戶使用兩個月。大廈保安員稱管理處仍然有很多存貨。

葵芳邨正派發15公升的指定袋，每份40個，可供住戶使用兩個月。(洪戩昊攝)

《香港01》記者在葵芳邨另一幢大廈，巡查了其中五層的垃圾房，僅得一層的垃圾桶看到指定袋的蹤跡。不過，見到該指定袋內放了膠樽、飲管等家居廢物，並沒有打結、封口。

葵芳邨有居民使用指定袋棄置家居廢物。(洪戩昊攝)

獨居的住戶宋女士說，15公升指定袋容量太大，一日的垃圾量不足以放滿一個袋。不過由於公共屋邨衛生較差、有蟑螂出沒，即使指定袋未滿仍會每晚倒垃圾。宋小姐又說，她胞姊的家庭成員較多，15公升的指定袋反而不夠用，所以自己會將指定袋轉交給她。

另一住戶盧女士則說家用垃圾桶一般是20至30升，15升指定袋不夠大，要勉強才能套到垃圾桶的內籠，有時可能套不實、會掉下來。她又認為指定袋質量不錯，即使包着魚骨也不怕弄穿。

住戶宋女士說15公升的指定袋容量太大，一日的垃圾量不足以放滿一個袋。(洪戩昊攝)

政府今年5月27日宣布暫緩原訂8月實施的垃圾徵費，環保署5月尾回覆《香港01》查詢時，表示指定袋存貨共1.7億個，生產成本約為7,400萬元，即平均每個指定袋花費公帑4毫3。為了加強宣傳教育，政府6月起逐步向約84萬個公屋住戶，免費派發指定袋半年。私人住宅及屋苑簽訂《減廢回收約章》後，亦可以領取免費垃圾袋。

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