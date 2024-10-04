施政報告2024｜地球之友籲重啟垃圾徵費　倡與內地合作轉廢為材

施政報告2024於本月16日發表，政府5月底宣布暫緩垃圾徵費，環保團體香港地球之友今日（4日）公布其2024施政報告環保政策倡議，呼籲政府盡快重啟垃圾徵費先導計劃，年底前先在所有政府部門及其轄下的公共場所實施，並期望明年底能全面落實垃圾徵費。



香港回收廠。（資料圖片）

地球之友行政總裁洪藹誠對暫緩垃圾徵費，到明年中再匯報檢討表示非常失望，並質疑現時缺乏先導計劃下，「政府能有甚麼東西可以檢討（垃圾徵費）」。

爭取明年底前全面推行垃圾徵費

他建議政府盡快重啟先導計劃，首階段先涵蓋所有政府部門及其轄下的公共場所，並以3個月作單位，定期檢討成效並公眾諮詢，期望年底前實施；並且爭取明年底前全面推行垃圾徵費至全部場所。

固體廢物處理方面，洪藹誠鼓勵港府加強跨境合作。他表示，香港現時缺乏工業製造的整個生產鍊，而內地有完善的回收產業鏈，故可考慮與內地加強合作，例如香港在收集分類、初步處理後，運抵內地再進行加工和回收。

洪續稱，內地可再生能源發展領先全球，香港必須捉緊轉廢為材的發展機遇，建議港府考慮引入其潔淨能源，並開放電力市場，為新競爭者、新能源技術發展提供機會。另外，他亦建議政府成立專責應對氣候變化部門，負責統籌各部門推行應對極端氣候的措施。