垃圾徵費暫緩｜前環境局長黃錦星：政治複雜　我鼓勵大家向前看

原定8月1日實施的垃圾徵費暫緩實施，未再提出推行日期。前環境局局長黃錦星出席講座時，表達他對垃圾徵費推行不果的看法，認為歷任的主事官員，需因着不同社會狀況，因時制宜，形容「政治是複雜的，鼓勵大家向前看。」他認為垃圾收費討論有正面作用，鼓勵大家繼續善用既有回收設施。前天文台台長林超英則表示，「最緊要係改變人心，唔好等政策。政策係等啲人形成先至有。」



黃錦星鼓勵市民繼續減碳減廢，「政治係複雜嘅，鼓勵大家向前看。」（鄭子峰攝）

黃錦星：環保政策要因時制宜，鼓勵大家向前看

黃錦星今日在灣仔會展出席其新作《邁向碳中和香港人和事》分享會，席間大談自己數十年在環保路上遇過的人和事。同場的林超英讚黃錦星的處事手腕，「講好少嘢就氹到好多人幫佢做嘢」。黃笑言，出書後有人問他「點解冇講我嘅？」他認為香港有很多有心人在做環保，期望更多人加入行列，再出第二、三集。

問及對近日減廢政策的看法，他指目標未必好短時間累積到，但當「持之以恆，就可以開花結果，亦可以改變政策。」他舉例自己在任時，推動屋村回收廚餘，全部屋村都不太理會。但近日原公布垃圾徵費後，很多私人屋苑都努力爭取安裝廚餘回收箱，亦從「綠在區區」見回收意識大大提升，認為垃圾收費討論有正面作用。

政治係複雜嘅，我鼓勵大家向前看。 黃錦星

前環境局局長黃錦星今日在會展辦《邁向碳中和 香港人和事》的新書分享會。（鄭子峰攝）

對於暫緩垃圾徵費，他表示，「我又好、之前的環境局局長、現任也好，都是要因着不同社會狀況，因時制宜。」他補充：「政治係複雜嘅，我鼓勵大家向前看。」他希望市民善用現存回收配套，包括綠在區區、廚餘回收機，「現在的環境，要想想初心，是減廢、減碳、邁向碳中和。」

為黃錦星新作寫序的林超英鼓勵市民積極減碳，指減少購買增加空間，由此「增加自己嘆世界的感覺。」

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（減廢）唔好等政策，政策等人形成先至有。 林超英

林超英表示環保需要累積，「唔好等政策，政策等人形成先至有。」（鄭子峰攝）

推行減廢最重要改變人心 林超英：唔好等政策

林超英又鼓勵大家繼續累積減廢，「等政府政策去減廢？哇⋯都得。但如果（決定）聽日減一半廢，我相信你幾乎聽日就做到。」他認為最重要是改變人心，「唔好等政策。政策係等啲人形成先至有。」他續指，「大家下定決心的話，聽日可以減到75%用電，就是唔好開冷氣。」

近日港府要運送流動冷氣給參加巴黎奧運的香港運動員，他認為巴黎不是經常很熱，大部分時間不需用冷氣，除非有熱浪。「很多發展中國家其實慣了沒冷氣，所以對他們來說沒問題，反而是嬌生慣養的、發達國家就有問題。」他表示香港屬於中流位置，個別運動員可按需要選擇合適的降溫方式。