舒適堡結業｜perFIT教練對新公司有信心　流失學生「會慢慢返嚟」

連鎖健身中心舒適堡全線結業，灣仔分店一度以Healthy之名重開，其後再由醫療美容集團 perFACE以perFIT品牌接手其中兩間健身中心。perFIT目前已有約200名前舒適堡員工上班，當中60人為健身教練。有教練今日（8日）稱對新投資者的合約感滿意，選擇繼續簽約，他說目前已聯絡多名舊生上課，但承認會流失部份學生，亦預計薪酬比以往低，不過認為perFIT頗具規模，對其有信心，又指「（如果）教練做返好崗位，學生會慢慢返嚟」



目前已有約200名前舒適堡員工上班，當中60人為健身教練。有教練對新投資者的合約感滿意，選擇繼續簽約，他說目前已聯絡多名舊學生上課，但承認會流失部份學生，亦預計薪酬比以往低，不過認為perFIT頗具規模，對其有信心，又指「（如果）教練做返好崗位，學生會慢慢返嚟」

perFIT旺角分店仍在裝修 稍後公布開業日期

perFIT透露，灣仔分店上周五（4日）開業，旺角分店則仍在裝修，稍後會公布開張日期。目前已有約200名前舒適堡員工上班，當中60人為健身教練，教練人數為以往舒適堡的一半。

今早約9時半，有十多名市民到灣仔分店排隊等候perFIT開門；另有約十名健身教練前來簽署新合約。

健身教練稱從來沒接觸過Healthy

健身教練莫先生表示，從來沒接觸過Healthy，直至9月尾得悉有新投資接手，經洽談後對新投資者的合約感滿意，認為perFIT是上市公司，頗具規模，因此選擇繼續上班，亦不擔心會易手，「呢方面我哋都有信心。」

他續指，目前已向勞工處求助追討欠薪，但指不會影響他到perFIT上班。他說目前已聯絡約20個舊學生，又承認會流失少部份學生，預計薪酬或會比以往低，但相信如「教練做返好崗位，學生會慢慢返嚟」，亦對新投資者有信心。

另一健身教練吳小姐指，舒適堡結業後一直沒上班，對於Healthy接手兩星期後又消失，對此感無奈。她亦指未曾與Healthy聯絡，只是從新聞得悉對方欲在沒底薪下以100元酬勞續聘。她目前對新合約感滿意，而且公司職員向她講解公司架構，「我睇到係一個持續發展嘅公司」。

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顧客王先生表示，早前以約萬元購買永久會藉，以往通常在樂富分店健身，但因目前只有灣仔分店開張，因此只能到灣仔，認為對他有少少影響。他又表明會簽署同意書，以讓新投資者讀取個人資料及交易紀錄核實，「佢（舒適堡）一嘢執咗，我哋已經無嘢再輸。」他亦指，不擔心公司會再轉手，「呢個係佢哋嘅事，我無得玩，就到時先轉會。」

顧客陳先生早前花了約3萬元購買健身課堂套票，尚餘十多堂未使用，前幾天接獲舊教練通知可到perFIT上課。他表示會簽署同意書，因公司由上市公司已接手，亦不擔心會再度易手。顧客林先生則稱，其合約於2035年才到期，而perFIT亦向客户表示可繼續沿用舊套票，因此決定到perFIT健身，「逼於無奈，都要繼續玩。」