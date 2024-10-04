舒適堡｜灣仔店再易名perFIT　會員批消息混亂：𠵱家肉隨砧板上

舒適堡上月宣布「暫時結業」後，灣仔店改以「Healthy」名義營運不足一個月，周四（3日）再改以perFIT新品牌營業，今日（4日）正式公布由醫美集團perFACE接管。有不少會員早上來做運動時始知又改名，但他們不擔心會再被遊說簽新約，有較年長會員稱其他健身中心的月費不便宜，選擇不多，「我哋啲老人家係嚟呢度玩」；亦有客戶對舒適堡突然結業後，品牌之名一改再改，其個人資料亦在會員不知情下再被轉移，無奈說：「𠵱家係肉隨砧板上！」



舒適堡宣布暫時結業後，原灣仔分店兩度易名，昨日（3日）起以PerFIT名義營業，但外牆的「舒適堡 PHYSICAL」招牌和搶眼店名仍未更換。（廖雁雄攝）

舒適堡灣仔店易名為Healthy營運不足一個月，昨日（3日）起再改名為perFIT。今早灣仔店如常營業，有多名會員在地下排隊上樓，店內環境頗為擠迫，有近30人正在做運動。其中李先生是舒適堡多年會員，他指perFIT的設備和舒適堡一樣，而目前perFIT暫未向他推廣簽新約。對於個人資料被數度轉移，他無奈表示：「冇辦法啦，𠵱家肉隨砧板上。」

另一會員黃先生同樣表示perFIT未有向他推廣簽新約，但若被遊說續新約，他會願意簽約。他解釋，坊間的24小時健身室每月收費動輒要500多元，而PerFIT收費並不貴，每日都只是5、6元，「跌都跌咗啦」，他笑稱：「如果唔係，我哋啲老人家去邊度玩？」而對於個人資料被轉移的問題，他指：「香港地，咁驚唔使做人，返大陸都要畀資料人㗎啦。」

Healthy向林先生發出一張紙，證明他可使用其設施，但亦沒向他保證是否100%遵守原本的舒適堡合約。（廖雁雄攝）

另一會員林先生已光顧了舒適堡近20年，他指舒適堡以前收費已很便宜，故以8,000元簽約至2026年，但沒料到其收費在結業前愈來愈便宜，所以他早已察覺到端倪。他表示不會與perFIT簽新約，因為其設備陳舊，寧願轉用24小時健身室。

林先生又稱，今日到場才知道Healthy再度易名，他批評舒適堡和Healthy消息混亂，稱：「冇通知，消息係我睇電視先知，同埋有舊會員朋友同我講。」而Healthy向他發出一張紙，證明他可使用其設施，但亦沒向他保證是否百分之百履行原本的舒適堡合約。他表示perFIT既要接收舒適堡舊客，又要承擔燈油火蠟費用，「唔知點解會咁做（頂手）。」