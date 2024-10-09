年宵2025｜本月22日起競投　共1570攤位　維園熟食檔底價1.2萬元

2025年農曆年宵市場將於1月23至29日，一連七日在15個地點舉行。食環署今日（9日）公布，將於10月22日起分批公開競投，共設910個濕貨攤位、633個乾貨攤位和27個快餐攤位，相去年比較，大部份攤位競投底價不變。



備受觸目的銅鑼灣維多利亞公園年宵市場，將於10月22日至24日一連三天在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行競投，歷年搶手的快餐攤位底價為120,470元，濕貨攤位底價為6,530元，乾貨攤位底價則為8,540元。



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2025年農曆年宵市場攤位將於10月22日起分批公開競投，濕貨攤位競投底價為380至6,530元，普通乾貨攤位底價為450元至8,540元，大型乾貨攤位底價680元至12,810元，快餐攤位底價為2,290元至120,470元。翻查去年年宵攤擋底價，大部份價格不，其中深水埗長沙灣遊樂場快餐檔底價由2,280元加至2,290元。

維園年宵2025平面圖。（食環署網頁圖片）

銅鑼灣維多利亞公園年宵市場攤位的競投將於10月22日至24日一連三天在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，詳細資料如下：

銅鑼灣維多利亞公園

攤位數目： 395個



競投日期： 十月二十二日（星期二）

上午時段： 快餐（A至D號攤位）、濕貨（217至276號攤位）

下午時段： 濕貨（277至391號攤位）

攤位底價： 快餐：120,470元；濕貨：6,530元



競投日期： 十月二十三日（星期三）

上午時段： 乾貨（1至20和51至76號攤位）

下午時段： 乾貨（21至40和77至109號攤位）

攤位底價： 乾貨（普通型）：8,540元；乾貨（大型）： 12,810元



競投日期： 十月二十四日（星期四）

上午時段： 乾貨（41至50和110至168號攤位）

下午時段： 乾貨（169至216號攤位）

攤位底價： 乾貨（普通型）：8,540元；乾貨（大型）： 12,810元



深水埗花墟公園競投將於10月28日至31日在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，詳細資料如下：

深水埗花墟公園

競投日期： 十月二十九日（星期二）

攤位數目： 136個

上午時段： 濕貨

下午時段： 快餐、乾貨

攤位底價： 濕貨：3,540元；快餐：17,480元；乾貨（普通型）：7,800元；乾貨（大型）： 11,700元



維園年宵熟食檔。（蘇煒然攝）

食環署表示，凡年滿十八歲或以上並通常居於香港的人士，均可參加農曆年宵市場攤位競投。投標者可競投多於一個攤位。投得攤位後，投標者須即時繳付成功出價的款額及親自以自己名義登記為有關攤位的獲許可人，並須即場簽署特許協議，否則會喪失獲得經營該攤位的權利。投得攤位的人士須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則食環署有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。

食環署強調，倘署方認爲獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不利於國家安全、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，食環署有權指示獲許可人停止有關活動，而獲許可人必須立即遵從署方指示。