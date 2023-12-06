年宵2024｜54個乾貨檔「賣剩蔗」　維園佔半　12.13起底價再招租

農曆新年年宵攤位競投日前完結，食物環境衞生署今日（6日）表示，維園、東涌、花墟三個年宵市場共有54個年宵攤位未租出，當中維園以27檔佔最多。當局指，市民可於下周三（13日）至19日以先到先得方式，按底價申請租用，介乎450至8,540元。



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食環署表示，現時維園、東涌達東路公園和深水埗花墟公園仍有合共54個乾貨攤位可供出租，當中維園仍有27個攤位，底價為8,540元，是剩餘攤位最多、底價亦最高的年宵市場。市民可於本月13至19日以先到先得方式按底價，租用以下乾貨攤位：

．銅鑼灣維多利亞公園，合共有27個攤位，底價為8,540元

．東涌達東路花園，合共有12個攤位，底價為450元

．深水埗花墟公園，合共有15個攤位，底價為7,800元

當局指，有意租用餘下年宵攤位的市民，須在申請租用日期內，於早上9時半至下午12時半，或下午2時半至4時半到相應食環署辦事處辦理手續，詳情如下：

．銅鑼灣維多利亞公園：香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8樓

．東涌達東路花園：香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓6樓626室

．深水埗花墟公園：九龍欽州街西87號食環署南昌辦事處暨車房3樓301至302室

當局提醒，申請人必須年滿18歲並通常居於香港，每人每次只可選租1個攤位，成功租得攤位的人士須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，並不可以將年宵市場攤位頂讓、分租、轉讓或以其他形式放棄特許協議的任何一項利益或責任，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。

食環署提醒攤位獲許可人只可在其攤位售賣及推廣准售商品，不得使用准用範圍作任何其他活動。倘食環署認為獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不利於國家安全、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，食環署有權指示獲許可人停止有關活動，而獲許可人必須立即遵從署方指示。