年宵2024｜皇仁時隔5年再戰維園　舊生自資擺檔「圓夢」展兄弟情

校址位於維園對面的皇仁書院，其學生參與維園年宵是一直以來的傳統，惟社會運動加上疫情，令傳統被迫中斷。皇仁書院學生時隔5年再次在維園擺檔，除了現屆學生外，過去5年錯過參與年宵的舊生，亦自資在維園擺檔，承傳皇仁書院學生的「兄弟情」。



特意設計更大眾化產品 吸引不同年齡層購買

時隔5年皇仁書院再次在維園年宵擺檔，今次由中二至中五學生傳承這任務，他們投得120號攤檔，皇仁書院位於高士威道120號，加上龍年，攤位名為「高士威龍120號」。皇仁書院2024年宵籌委會主席曹志剛表示，因為知道港人北上熱潮持續，參考今年工展會資料，雖然人流已回復至疫前，但消費意欲較低，因此特意設計了更大眾化及多元化的產品，希望藉此吸引到不同年齡層的市民購買，並非只有皇仁學生。

舞火龍標誌 致敬大坑

是次攤檔的標誌由一條舞火龍包圍著「高士威龍」四字，該籌委會設計部主管鄧智瀚表示，標誌上使用舞火龍因為皇仁書院位於大坑旁邊，希望可以致敬大坑，同時期望年宵猶如舞火龍一樣「火光四射」、「熠熠生輝」。

是次攤檔的標誌由一條舞火龍包圍著高士威龍四字。（鄧宇詩攝）

是次年宵推出了布袋、利是封、電腦貼紙、多用途袋、鎖匙扣、衛衣、大桔公仔等。曹志剛表示，預計最熱賣產品為鎖匙扣，因為除了有龍、桔等新年元素外，鎖匙扣上的公仔亦穿上了皇仁風褸、戴上皇仁領帶，具多種元素。另外，在一眾師兄給予意見下，準備了更多大碼衛衣以及布袋。

相隔5年再擺檔 難以估計人流、銷情

曹志剛指，由於已相隔5年再於維園擺檔，難以估計人流、銷情等，令籌備時間變得更長，幸得到師兄給予不同意見，令整個籌備工作變得更順暢。他指，期望大家可以重拾在維園擺檔的熱鬧氣氛，「大家凝聚下，始終係一個好耐無擺過嘅event（活動），大家都好期待，擺咗好多心機做呢件事。」

11位舊生自資擺檔「圓夢」

除了一眾學生外，11位2019年至2021年舊生會亦自資擺檔，以彌補之前5年無法籌辦年宵的遺憾。皇仁書院學生會前副會長容志恆稱，「可能係小小傻勁、加上幾分熱誠，同埋皇仁書院呢個屋企畀我哋嘅兄弟情，令我哋決定堅持落去，聚首一堂，圓呢個年宵夢。」

一眾舊生投得194號檔，名為「人間関係株式会社」(人際關係有限公司）。容志恆表示，觀察到疫後很多學生有心理健康問題，認為過多無意義的社交是壓力來源之一，檔名其中一個意義是希望提醒香港人，在有需要時應該作出休息。

日系、文青風格產品 提醒港人需要休息

「人間関係株式会社」主要售賣日系、文青風格帆布袋、電腦袋、印有廣東歌歌詞的貼紙等。容志恆表示，雖然市民消費意欲下降，不過對人流有信心，同時，產品設計簡約，預計可以吸引到大眾購買。

容志恆表示，攤檔由11位皇仁舊生共同籌備，在投檔前亦有掙扎，「呢份回憶對我哋嚟講好重要，唔想miss（錯過）咗呢個咁難得嘅機會，所以都係決定咗去搞。」他指，其中數位同學正在海外讀書，「有啲嘢唔一定要喺度先得，最重要係精神，一齊create memories（創造回憶）。」