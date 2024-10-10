萬寧便衣保安風波｜律師：法例無賦保安執法權利　與普通市民無異

萬寧便衣保安日前指控顧客盜竊，涉箍頸、扯背囊將顧客拖行回店鋪內，事件引起熱議之餘，亦令人關注保安到底有否「執法權」。有律師表示，法例並無專為保安賦予執法權利，保安工作最多只可引「公民拘捕權」，但所用的武力並非無限制。他又表示、若有市民對他人使用過份武力，有機會會干犯普通襲擊或傷人罪。



律師梁永鏗。（資料圖片／羅君豪攝）

律師梁永鏗向《香港01》表示，法例並無專為保安賦予執法權利，即使是保安，其權利亦與普通市民無異，即使目擊罪案而有所行動，亦只可以算是見義勇為，最多只可引「公民拘捕權」即刑事條例第101條規定，「任何人可無需手令而逮捕任何他合理地懷疑犯了可逮捕的罪行的人」。

梁永鏗又指，即使引用「公民拘捕權」，亦只可使用合情理、合法的武力，而目的單純只為阻止對方，「並非可以襲擊佢（對方）」，即使「掂對方一下」亦有可能干犯普通襲擊，而令對方受傷，更有機會犯傷人罪。

他又坦言，單憑事主的說法判斷，事主當刻並無反抗，保安用箍頸形式將她拖回店鋪，已超出合理範圍。惟梁永鏗強調，今次事件會否涉及普通襲擊或傷人，亦要視乎意圖。

至於民事追討，梁永鏗指，除了兩位保安外，事主亦可考慮向萬寧展開追討，因為兩位涉事保安的行為是代表萬寧，而萬寧有責任管理、訓練其代表，即使萬寧聲稱兩位保安為外判，亦有相關轉乘責任。