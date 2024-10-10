萬寧便衣保安風波｜拆解謎之行業　一般毋須跑數　「隱形」有原因

萬寧尖沙咀金馬倫道分店爆便衣保安風波，最新發展是事主已報警。今次風波令便衣保安此神秘職業成熱話，到底他們與一般穿制服保安有何差異？有保安業人士指，便衣保安與普通保安都要經過同樣的專業練、考牌等，又指他們雖然主要職責是防止店舖盜竊，但一般無「跑數」要求。

原來，此職業在二十多年前已出現，初時只在名店駐守，但隨著不少商店為吸引客人不設大門，零售業人手不足及引入自助結帳機等發展，除了超市及個人護理用品店，時裝店和精品店也有聘用，「隱形」有原因及有需要，主要對手是「專業小偷」：「一間店一個月唔見一百幾十件衫絕對唔奇。」



便衣保安二十多年前已出現 初時較多駐名店

保安業商會主席何啟文表示，便衣保安一職在十多二十多年前，已在香港出現，初時較多在名店出現，但現時不少店舖為吸引客人進內，多不設店舖大門，加上近年零售業人手不足、店舖引入自助結帳機等，故便衣保安已變得較為普遍，現時一般時裝店、零售店都有聘用。

便衣駐守其中一原因：希望客人行街舒舒服服

何啟文又表示，店舖盜竊的情況較大家想像中嚴重，更有「專業小偷」會將店舖財物盜去後轉賣，在時裝店和精品店更甚，「一間店舖可能一個月唔見一百幾十件衫絕對唔奇」。不過，店舖為了不影響顧客購物的心情，希望客人行街「舒舒服服」，故安排保安便衣打扮。

保安業商會代表何啟明。(鄭榕笛攝)

店舖經理不知有便衣不奇：「看住間舖」包括客人及員工

今次萬寧風波，事主表示店舖經理指自己亦不知道有便衣保安，另一業界稱，不少公司就是想靠便衣保安「看住間舖」，包括客人及員工，所以負責保安的部門未必會通知前線分店人員。

何啟文認為絕不為奇，「坦白講，萬寧香港咁多間舖頭，你唔會每一間舖頭都擺一、兩個保安」，唯一可以做是對失竊黑點行動，故店舖經理未必會知道有便衣保安。

何啟文補充，便衣保安若在店舖逗留時間長，店員或會上前了解有何可以幫忙，便有機會知道。但若逗留時間短、或遇上剛開舖情況，店舖經理不知道有便衣保安不足為奇。

何又表示，便衣保安在店舖逗留時間，都是由公司安排，有些大舖或會有人長駐，但部份細舖，「留三個鐘、半日都唔奇」。

至於甚麼人才可擔當便衣保安，何啟文指，店舖普遍都會聘用較年輕、約40歲的人士擔任，估計他們月薪或達到20,000元，而他們亦與一般保安一樣，需持有保安牌照。

何啟文又指，所有保安入職時，都會經過相關訓練，確保有相關知識，如法律法規、可拘捕罪行的定義等。而在零售行業內，如何識別可疑人士，如何舉證等，各公司會有各自的指引，對便衣保安有相關訓練。

至於便衣保安有否績效指標（KPI）、是否需要「跑數」等，何啟文表示一般不會有相關設定，認為都是取決於保安的「責任心」，強調沒有「追數」、「冇話你一定要捉到幾多單嘅」。

談到今次萬寧事件，何啟文認為絕對有較好處理方式，認為被懷疑的事主十分合作，無需用到箍頸的手法，「冇一間公司會咁做」，又指一般發現有可疑人士，「Hold一Hold佢隻手」，要求對方提供單據便可，「好肯定公司一定有教過員工」。