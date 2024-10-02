無人機｜一連兩晚取消　楊潤雄料觀眾諒解︰天文現象非我哋可控制

最近兩日（9月30日及10月1日）舉行的國慶煙花匯演及新生代千人合唱賀國慶，由於維多利亞港上空出現「電離層閃爍」，無人機匯演宣布取消。文體旅局局長楊潤雄今日（2日）表示，昨夜難以估計「天文現象」維持的時間，同時大批觀眾在街上等待，最後經過一番努力只能決定取消，相信市民會感到諒解。



他強調會繼續跟進事件，將來吸收經驗，將相關工作做得更好。「大家亦都要明白，有陣時呢啲唔係我哋可以控制嘅因素，有時需要因應呢個實際情況再作出調動。」



▼10月1日 大批市民遊客尖沙咀看國慶煙花匯演▼



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十一內地客人數創疫後新高 楊潤雄︰反映推動旅遊措施取得成效

楊潤雄表示，昨日（1日）共22.1萬名內地旅客訪港，創疫情後單日新高，相比去年國慶節錄得的19.5萬，錄得13%增長，為值得鼓舞的消息，反映過去一年推動旅遊的措施取得成效。他又指，昨日為國慶舉辦的優惠活動，包括戲院門票半價等，反應亦相當良好。

楊潤雄又指，昨日舉辦的國慶煙花匯演，有高達30多萬觀眾在維港兩岸觀賞，前日（30日）西九文化區亦舉辦「新生代千人合唱賀國慶」，不過該兩個活動的無人機匯演，因天氣及技術電波原因取消。「大家亦都要明白，有陣時呢啲唔係我哋可以控制嘅因素，有時需要因應呢個實際情況再作出調動。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片／梁鵬威攝）

當局繼續跟進事件 將來吸收經驗做得更好

被問到會否擔心未來舉辦的無人機匯演再度取消，將影響香港的旅遊形象。楊潤雄指，雖然籌備表演項目時，曾考慮不同方案，但昨夜難以估計「天文現象」維持的時間，同時大批觀眾在街上等待，最後經過一番努力只能決定取消。

楊潤雄又指，該兩個活動的重點並非無人機，例如國慶煙花便受到歡迎，而千人合唱則感受到國慶的喜悅。但他強調會繼續跟進事件，包括從技術層面研究，預測會否有其他原因引致表演暫停，將來吸收經驗，將相關工作做得更好。