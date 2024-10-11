重陽節口岸交通消息｜深圳灣車輛數目回落　東鐵陸續回復正常安排

今日（11日）是重陽節假期，不少港人把握長週末假期，經各口岸北上到內地旅遊。港珠澳大橋、羅湖、深圳灣等口岸，都有過關港人人潮。各口岸及交通安排消息持續更新。



港鐵下午2時宣布，經羅湖管制站過關的乘客較多，為配合關口人潮管制措施，東鐵綫個別前往羅湖列車班次已作出調整，個別列車的終點站改爲大埔墟站，前往羅湖的乘客需先下車然後乘搭下一班車繼續行程。



運輸署最新表示，現時深圳灣管制站及落馬洲管制站車輛數目回復正常水平，所有車輛可沿用原有行車路線進入管制站。



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港珠澳大橋

【12:19】運輸署表示，港珠澳大橋珠海口岸(往珠海方向)的車輛通關廣場現時非常繁忙，金巴乘客亦需輪候較長時間。計劃駕駛私家車或乘搭金巴經大橋往珠澳的市民請妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。

市民可透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務，查詢大橋珠海口岸的車輛實時通關情況。

《香港01》記者今早到港珠澳大橋視察，口岸有指示牌指，金巴要輪侯至少60分鐘。社交媒體群組內，不少網民發文，拍得港珠澳大橋上有車龍，更有人表示，要花接近兩小時才成功過關到珠海。

在Facebook群組「港車北上分享群」內，不少港人都分享自己今日北上到珠海的塞車經歷。有市民表示，自己花了1小時45分鐘才過到關到達珠海。亦有市民展示實時地圖畫面，顯示車龍由大橋珠海口岸起延伸，長達約5公里。

羅湖口岸及落馬洲口岸

【14:08】港鐵指，因應現時過關人數比較早前的高峰時減少，現時東鐵綫列車及車站服務會陸續回復至正常安排。

【14:00】港鐵指，因應現時羅湖管制站人流情況，東鐵綫只有前往羅湖站的個別列車班次需要作出調整。

【13:26】運輸署表示，現時落馬洲管制站車輛數目回復正常水平，所有車輛可沿用原有行車路線進入管制站。

【13:00】港鐵表示，目前經羅湖管制站及落馬洲支線管制站過關的乘客較多，為配合關口人潮管制措施，東鐵綫前往羅湖/落馬洲站的列車班次已作出調整，個別列車的終點站改爲大埔墟站，前往羅湖/落馬洲站的乘客需先下車然後乘搭下一班車繼續行程。

東鐵綫車站已加派職員協助乘客及加強訊息發放。東鐵綫車站月台乘客資訊顯示屏，以及車站及車廂廣播會通知乘客列車的終點站，請乘客留意自己乘搭的班次的終點站，以及為行程預留充裕時間。

深圳灣口岸

【13:49】運輸署表示，現時深圳灣管制站車輛數目回復正常水平，所有車輛可沿用原有行車路線進入管制站。

【11:00】警方稱，深圳灣管制站車輛出境數目眾多，等候過關時間可能需要超過1小時，呼籲市民改用其他口岸進入內地。

運輸署亦表示，深圳灣公路大橋往深圳方向交通非常繁忙，呼籲市民妥善規劃行程，盡量選擇在非繁忙時段出行，預留充足時間，在輪候時候保持忍讓，同時考慮使用其他口岸過境前往深圳。