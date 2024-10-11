重陽節｜柴灣墳場扶手梯曾停運　須人流管制　市民兜大圈上山鼓譟

今日（11日）是重陽節，雖然天陰有細雨，但仍無阻不少孝子賢孫到墳場拜祭先人。在柴灣墳場，連接新廈街與哥連臣角新廈靈灰安置所的扶手電梯於去年開通，惟扶手梯今早突然一度停運數分鐘，警方開始實施人流管制措施，惹來大批市民不滿。



有掃墓的市民指「兜咗好大個圈」才能抵達扶手電梯入口，須多花半小時上山，「我哋都老人家行咗好遠先行到過去！」另有人怒斥興建扶手電梯後路程沒有更加便捷，「我入唔到去（撘扶手電梯），兜咁大個圈，仲快啲咩？」



今日（11日）是重陽節，雖然天陰有細雨，但仍無阻大批孝子賢孫到墳場拜祭先人。（陳葦慈攝）

扶手電梯一度停運數分鐘 市民不滿人流管制欠佳

今早前往柴灣墳場的上山位置人流絡繹不絕。連接柴灣新廈街與哥連臣角新廈靈灰安置所的扶手電梯於去年落成，上山全程約5分鐘，不過扶手梯約上午10時突然暫停運作，數分鐘後恢復正常，警方開始實施人流管制措施，惹來市民不滿。

以往市民由柴灣街市步行，過馬路即抵達扶手電梯入口，但在人流管制措施下，市民不得途經該行人過路處，須先往柴灣邨方向步行，再途經另一條馬路，才能到達扶手電梯入口。

掃墓後花半小時落山 市民批路程曲折：落完去又兜翻上嚟

林女士批評人流管制的安排不妥，她在新廈街「兜咗好大個圈」才能抵達扶手電梯入口，稱，「我哋都老人家行咗好遠先行到過去」，又指今年清明節都沒有類似管制措施，形容今日較以往花多半小時才到達墳場。

部份市民顯得鼓譟，黃先生怒斥管制措施混亂，他完成掃墓後花了半小時落山，原本可直接沿扶手電梯離開，惟因人流管制措施，他要花更多步程先落斜，「落完去又兜翻上嚟」，又斥興建扶手電梯後路程沒有更加便捷，「我入唔到去（撘扶手電梯），兜咁大個圈，仲快啲咩？」，又指自己需到山腳乘巴士離開。

市民：重陽節人流較少 料港人北上消費 提早掃墓有關

此外，部份市民不約而同稱，今年重陽節的人流較往年少。林女士估計，天雨影響是主因，又稱不排除有市民提早掃墓，趁着假期北上消費。雖然近年經濟轉差，但林指祭品的開支與往年相差無幾，「呢啲係後人嘅心意，唔會特別買少。」

霍小姐𢹂着多袋祭品上山掃墓，她同樣稱開支與往年相若，「先人鍾意食啲咩，就買咩。」她又認為，今年人流較往年少，估計因天色陰暗。