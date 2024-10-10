重陽節三日連假前夕　北上港人逼爆關口　小紅書：香港人別太離譜

港人北上熱未止，重陽節（11日）連同周末，港人喜迎三日假期，今晚（10日）多個關口已經逼爆。羅湖口岸塞滿過境往深圳的港人；港鐵落馬洲站月台往福田逼爆港人。港珠澳大橋口岸港人魚貫離境，大橋珠海口岸大塞車，陷入「極度高峰」，車龍至少500米，有小紅書用戶大呻：「你們香港人別太離譜了」。



Facebook港人北上群組顯示，羅湖口岸晚上逼滿過境人流。（facebook圖片）

Facebook港人北上群組有不少港人上載圖片，顯示羅湖口岸逼滿過境人流，「羅湖口岸往深圳方向，迫爆上下二層，行李過機要排40分鐘，不要走下層通道，沒有空調」。港鐵落馬洲同樣塞滿北上港人，東鐵月台擠滿過境福田的乘客。

「珠海有啥好玩的啊這麼多車？」

港車北上受港人喜迎，港珠澳大橋入境珠口傍晚開始已經擠車，小紅書上有用戶上載相片，顯示珠海口岸收費車龍綿綿，當中不少是香港私家車，有用戶留言在橋上排隊等入境等了很久，直指：「要我說你們香港人別太離譜了」，又反問「珠海有啥好玩的啊這麼多車？」

港珠澳大橋入境珠海「極度高峰」

港珠澳大橋口岸微信亦顯示入境珠海為「極度高峰」，排隊超過500米，候檢時長逾40分鐘，據實時畫面可見，車龍延綿。