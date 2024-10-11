重陽節｜港珠澳大橋塞車　情侶到珠海酒店食玩瞓放鬆　人均500元

今日是重陽節，連同周末有一連三日假期，大批港人趁機北上遊玩。港珠澳大橋口岸入境珠海已經塞車，金巴前往珠澳輪候時間約45分鐘內。



大橋香港口岸的出境大堂人流絡繹不絕，每架到站巴士幾乎坐滿，但入境過關大致暢順。有前往珠海的市民指，利用連假北上散心，珠海酒店套票便宜，人均每晚500多元，享用一條龍服務，除包含住宿外，亦有水療和自助餐等。



離境大堂雖然沒人群爆滿，目測平均每人需要輪候5分鐘才可以用e道過關。（黃浩謙攝）

入境大堂人流不斷 每架到站巴士幾近坐滿

記者早上近11時前往東涌巴士站候車，短短15分鐘，巴士站人龍已有近90人，兩架巴士到站時已爆滿，直至第三架才能成功上車，但車廂內迫滿人。

港珠大橋香港口岸離境大堂的人流不斷，大堂內相對不太擠湧，每個辦理入境手續的櫃位有約十多人排隊，若使用e道過關，每人輪候約5分鐘。旅檢大樓外的巴士落車站，高峰時目測平均每分鐘約4架巴士到站，每架巴士幾近坐滿。

截至下午近三時，金巴前往珠澳的交通非常繁忙，輪候時間約45分鐘內。（官網截圖）

情侶鄧小姐與黃先生趁3日假期前往珠海兩日1夜遊。(黃浩謙攝)

情侶北上散心 稱珠海酒店套票平宜 每晚500元包住宿按摩

情侶鄧小姐與黃先生趁連假前往珠海兩日一夜遊，黃小姐表示，以往經常到深圳玩，但較少到珠海，於是參考網上攻略，計劃到當地「揼骨、吃海鮮」，而且會有朋友帶路，駕車帶二人周圍遊玩，預算花費僅1000港幣之內，「唔會使太多」。

被問到去珠海「嘆世界」的價錢與香港相差多遠，黃先生直言「哇，（珠海物價）就平好多嘅，我地買酒店套票係一條龍過包按摩同水療，佢地仲有coupon（優惠券）等我哋揼骨可以平啲，（人均）套票500幾蚊一晚」。

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市民鄧先生預備一至兩萬港元到澳門「過大海」。（黃浩謙攝）

市民稱珠海物價較香港低兩至三成 消費較疏爽

市民鄧先生則趁重陽節「過大海玩百家樂」，指已經預備一至兩萬「彈藥」去澳門，即日來回。鄧先生稱，打算小賭怡情後，與好友在澳門吃自助餐，「佢有積分可以用咗去（減低自助餐價錢）」。鄧先生早上從屯門碼頭乘坐巴士到港珠澳大橋，他指今日交通順暢，「都唔係好多人。過嚟呢度都快，幾個字左右」。

市民蕭小姐與家人前往珠海兩日一夜，預計會到商場行逛，晚上到溫泉旅館。不少港人到珠海按摩、美甲和購物消費，蕭小姐指，在珠海口岸下車後，前往特色商場的車程較長，自己兩日一夜的行程較短，「下晝已經要浸溫泉」，相信無時間美甲。

至於行程費用，蕭小姐表示，一家已花費2000元在溫泉旅館的套票，包含「自助餐同煙火玩之類」，另計劃花1000港元以內消費。她形容，珠海的物價比香港便宜兩、三成，相信消費時較少，「如果見到心頭好都應該唔會考慮太多就會買」。