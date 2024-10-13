單車節｜16歲單車手首參賽指如嘉年華　李慧詩昂船洲大橋享受日出

香港單車節2024今日（13日）舉行，參加首項「50公里」非競賽騎行的單車手在上午約6時半陸續衝線，有16歲的單車小子一「夠秤」即報名，形容活動有如嘉年華；「牛下女車神」李慧詩第三度參與，今次不追求速度反而有時間欣賞日出，她希望單車節將來可以成為香港標誌性節目。



16歲的鄺先生剛達報名最低年齡要求便立即報名，為了這次活動，他凌晨2時便起床，活動開始時亦未天亮：「一開始好黑，之後逐漸見到日出。」對16歲的他來說，單車節像比賽多於嘉年華，成績也超越自己預期：「原本預計要1小時45分鐘先完成到，最後個半鐘就踩完，因為可以跟住啲人踩。」

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四屆環法單車賽冠軍得主Chris Froome昨日抵港，今日即參加單車節。對比賽經驗豐富的他來說，單車節也有其獨特之處，因為有很多年輕車手，活動性質非常普及化。他指，賽道途中可以看到香港的景色，而標誌也十分清晰，非常安全。

今次是「牛下女車神」李慧詩第三次參加單車節，她指過去次對速度有要求，今次的心態截然不同，寓娛樂於練車，她稱以往「踩得太快，睇唔到日出」，她今次終於看到彩霞，直言昂船洲大橋一段是最美麗的。她指很欣賞今次的賽道沒有完全封路，某些賽道旁邊會有行人及車輛，可以推廣香港作為運動旅遊之都。她亦表示希望單車節能成為香港的標誌性節目，像歐洲的電影節一樣。