單車節2024封路｜全港多處凌晨起封路　巴士線改道　交通一文看清

新地香港單車節將於周日（13日）舉行，運輸署及警方最早今晚8時起便會開始封路，首先封閉尖沙咀麼地道花園對出上落客貨區，之後凌晨1時起再分階段在多個主要幹道實施封路措施，包括青馬大橋上層往九龍方向、尖山隧道及沙田嶺隧道往沙田方向等，日常較繁忙的青馬大橋將於明早7時15分解封，但部份路段封閉時間會直至明日下午3時30分，例如紅磡繞道部份路段等。封路期間115條巴士線受影響及15條專線小巴線須改道、縮路、暫停服務或有臨時遷站安排。



《香港01》整合封路措施，一文看清單車節交通情況。



新地香港單車節2024將於10月13日舉行。（資料圖片/林靄怡攝）

單車節2024主要封閉道路：

10月12日晚上8時封路：

麼地道(西行)麼地道花園對出上落客貨區

10月13日凌晨1時起封路：

青嶼幹線上層(往九龍方向)；

尖山隧道(往沙田方向)及沙田嶺隧道(往沙田方向)；

介乎西九龍公路與往沙田方向的沙田嶺隧道出口之間的青沙公路(北行)；

汀九橋(南行)；

青葵公路(南行)、長青隧道(南行)及長青公路(南行)；

青嶼幹線往長青公路(南行)的各出口；

介乎青葵公路與連翔道支路之間的西九龍公路(南行)；

西九龍公路(北行)通往佐敦道的支路；

西區海底隧道(北行)通往西九龍公路支路的輔助道路；

介乎奧海城二期與油麻地通風大樓之間的連翔道(南行)第三線；

介乎梳士巴利道與公主道連接路之間的紅磡繞道；

介乎都會道與紅磡繞道之間的公主道連接路(南行)；

凌晨2時30分起封路：

介乎漆咸道南與彌敦道之間的梳士巴利道(西行)；

梳士巴利道(東行)近漆咸道南掉頭處；

介乎麼地道與梳士巴利道之間的漆咸道南(南行)(專利巴士除外)；

介乎梳士巴利道與廣東道之間的九龍公園徑(北行)；

介乎海防道與梳士巴利道之間的廣東道；

介乎北京道與中間道之間的亞士厘道；

凌晨3時起封路：

柯士甸道西(西行)；

柯士甸道西地面環迴路；

多條道路將隨賽事進度逐步解封，其中青嶼幹線料可於早上7時15分解封，尖沙咀及紅磡多條道路約下午3時30分起解封。

單車節2024公共運輸服務安排

封路期間約115條巴士線受影響及15條專線小巴線須改道、縮路、暫停服務或有臨時遷站安排，包括九巴64條、城巴33條、隧巴31條、龍運26條及新大嶼山巴士一條。

暫停使用巴士總站：

1、10月13日凌晨2時30分起，尖沙咀天星碼頭公共運輸交匯處及中港城公共運輸交匯處將暫停使用至上午約10 時30分；

2、10月13日上午10時30分起，尖沙咀東(麼地道)巴士總站將暫停使用至下午約3時30分。

12條巴士線的總站將於首班車起臨時遷移，直至道路重開為止： |

7、8、92R、81C、234X、973、110、203C、270A、790、N21、N21A

九巴兩條巴士線暫停：

8P、HK1

多條巴士及小巴線須改道。(資料圖片)

單車節2024改道巴士線：

九巴：

270S、N283、N216、N241、N271、N281、280X、13X、26、98D、8、8A、203C、260X、268B、269B、1、1A、2、6、7、9、3C、238X、5、5C、5A、12、14、28、35A、208、41A、61X、62X、258D、259D、268C、269C、68E、279X、81C、87D、92R、203C、213X、219X、215X、230R、234X、241X、249X、270A、270B、271、272X、281A、286C、268X、287X、296D、W3、W4

龍運：

A30、A31、A38、A43、A43P、E32A、E41、N42、N42A、NA31、NA40、NA41、NA43、A32、NA32、A41、A42、A46、A41P、A47X、NA47、E31、E42、N31、E32

城巴：

A10、A11、A12、A21、A22、A25、A26、A28、A29、20A、50、N50、E11A、E11B、NA11、E23、E23A、E22、E22A、N26、N29、NA29、E21B、E21D、N11、N21、N21A、N23、N796、NA20、NA21、110、790、796X、904、914、930、930X、934、936、948、952、960、960P、961、962X、968、967、969、969N、970、970X、971、971R、973、978、N930、N952、N962、N969、N960、H1、H2

新大嶼山巴士：

1R

新地香港單車節2024將於10月13日舉行。（資料圖片/蘇煒然攝）

專線巴士：

1條專線小巴暫停服務：

77M

須改道專線小巴：

九龍：3、8、8S、26、26A、62S、74、74S、78、606S、19、610S、CX1

新界：140M及308M

運輸署呼籲市民留意當日的臨時封路及公共運輸服務改動安排，預計屆時青嶼幹線往九龍方向、荃灣路往九龍方向、佐敦道往九龍站方向、渡船街往尖沙咀方向、海泓道往佐敦方向、連翔道、佐敦道以南及海港城附近的廣東道，交通將會較平時的星期日顯著擠塞，駕駛人士請避免駕車前往受影響的地區，並盡量使用公共交通工具。