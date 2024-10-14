七旬翁涉與智障女非法性交　事主懷孕揭發　被告稱以為是妓女

七旬清潔工認識為父看舖的30歲輕度智障女子後，兩人涉嫌數度性交，女方更懷孕並發現老翁是經手人。老翁警誡下認曾與事主性交一次，又稱以為她是妓女，並付她200元。老翁否認3項與精神上無行為能力的人非法性交罪，案件今（14日）於區域法院開審。



事主X智商僅58

被告陳建青（71歲），被控3項與精神上無行為能力的人非法性交罪，案發於2022年2月至3月某日，及同年7月9日及7月某日。庭上透露，X有輕度智障，智商僅58，她在2012年中六特殊教育畢業。

被告陳建青否認3項與精神上無行為能力的人非法性交罪。(陳曉欣攝)

晨運相遇被帶到被告家性交

控方播放女事主X的錄影會面片段，X稱她之前看舖時，「阿叔」（被告）常來光顧，兩人漸熟絡。X稱，她在2022年7月9日晨運時，被告帶到她到其家並迫X與他性交，X感到很不舒服和痛，遂推開被告，但遭被告捉住手。一周後兩人再度性交。

被告拒用避孕套曾性交4次

X稱曾叫被告用安全套，但被告不肯。X否認被告完事後付她錢或送物品。X稱，她共與被告性交4次。

X認曾問被告取煙及交換電話

X接受盤問時稱，她2015年在父親的店舖幫忙，她常在鳳琴街體育館碰到任清潔工的被告。兩人多次碰面後，她主動問被告取香煙，其後亦與被告交換電話。

有問過被告要數十元買食物

辯方指，X父的店舖在2022年倒閉，X同年重遇被告，她向被告透露失業，問被告拿幾十元買食物，但被告說沒錢。同年6月，X致電問被告拿錢，被告說他真的沒錢。X同意辯方說法。

X同年9月懷孕被告是經手人

控方開案陳詞指，X在2022年9月被證實懷孕，同月進行人工流產。DNA檢驗顯示被告是經手人。

被告警誡下稱以為X是妓女

被告在2022年11月被捕，他在警誡下說：「我7月份無搞過佢，我淨係2月份搞過佢，仲問我拎二百蚊，我以為佢係雞。」被告又稱，X在2022年約2月提出收取200元到被告家中性交，故以為X是妓女，被告稱只與X發生過1次性行為。

案件編號：DCCC 428/2023