燈光師與智障女企圖肛交罪成　並與14歲女性交　官先了解是否戀童

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-17 18:54

燈光師結識13歲輕度智障女童後，涉在大廈後樓梯與對方肛交，期間女方正月經來潮。他否認1項與21歲以下女童作出肛交罪受審，陪審團今(17日)裁定該罪不成立，但屬交替控罪的企圖肛交罪成。法官指，被告在本案開審前，承認和另一名14歲的女童非法性交。法官先替被告索取心理報告，以了解他是否有戀童癖，和其重犯的風險，把判刑押後至6月18日。

女事主Y案發時13歲

被告杜銘鎮（23歲，燈光師），原被控於2019年3月3日在天水圍一大廈梯間與13歲女童Y非法肛交。而陪審團今以5比2裁定該罪不成立，但一致裁定企圖與21歲以下女童作出肛交的交替性控罪成立。

官稱須了解被告是否戀童癖

法官裁決後指，被告除本案外，承認曾一項與16歲以下女童非法性交罪，涉及一名14歲的女事主X，該案與本案的案發日期只相差兩天。法官表示，為了解被告是否有戀童癖，和其重犯的風險，先索取其心理報告。

Y案發時正月事來潮

控方案情指，Y為輕度智障人士，經朋友介紹認識被告。Y於案發日與被告、X一同逛街，當時Y是第二次或第三次與被告見面。Y和被告之後到Y的住所，並在大廈後樓梯吸煙。期間，被告主動吻Y，又伸手進Y的內褲摸其陰部。控方指，被告接著脫去Y的褲子，與她肛交，Y當時正月經來潮，之前亦沒有性經驗。

案發後，兩人未有再關絡。惟事件最終被揭發，警方拘捕被告後，被告警誡下稱：「我絕對無搞過佢，更加唔會同佢肛交」。

女事主X到被告家玩狗期間性交

女事主X是事主Y的同班同學，案發時14歲。X於2019年3月5日到被告的住所玩狗，期間與被告性交。

案件編號：HCCC102/2020