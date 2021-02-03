退休漢涉性侵智障女子　被捕後反指事主要求性交　強姦罪脫

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-03 16:03

六旬退休漢涉於3年前，涉在家中強姦女兒的智障朋友，事後更帶事主與其妻女一同飲茶。事主母親之後得知女兒遭侵犯後報警。六旬漢否認1項強姦罪，以及1項屬交替控罪的與精神上無行為能力人士非法性交罪，陪審團退庭商議一天半，一致裁定被告強姦罪名不成立，連同與精神上無行為能力人士性交的交替性控罪亦罪脫，當庭釋放。

被告楊來，67歲，被控於2018年1月15日，在華富華貴邨某單位強姦X(案發時30歲)。交替控罪指，被告於同日同地，與精神上無行為能力的事主X性交。

事主遭侵犯問幾時食嘢

控方案情指，事主X和被告女兒在特殊學校認識，因而認識被告，X在案發前多番到被告的住所。案發當日，X再到被告的住所。惟被告脫掉X的褲子，未有使用安全套下將X強姦。 X被侵犯時曾問：「幾時食嘢？」被告回應：「做完愛先食」，又謂：「得兩個人，放心啦。」

直至被告女兒來電相約飲茶，被告才未有繼續。他之後和X乘車，與他的妻子和女兒一同飲茶。

陪審團退庭商議一日半後，裁定被告楊來(右)強姦及與精神上無行為能力人士性交罪不成立。(朱棨新攝)

被告稱好奇與X性交

X之後把事件告知母親，事件報警。被告被捕後，在警誡下稱在X同意下，與對方性交。他更指，是X主動要求性交。他又指，多年前透過女兒認識X，第一眼看到X已知道對方是弱智人士，因X的說話和行為「九唔搭八」。而他好奇，而和X性交。

事主認曾稱被告下體無用

事主X在早前作供時，承認曾向被告女兒表示，要和被告「生BB」。她又承認案發日見到被告，提出和對方性交。她又指，性交期間曾向被告稱：「菇菇(被告陽具)沉落來，無用嘅」，指她的男友的下體比他「勁」。

惟X在翌日作供澄清，指自已「口快快講錯」，從未有提出和被告發生性行為。她又指，想和被告生孩子亦是「講錯」，強調只想和男友「生BB」。

案件編號：HCCC15/2020