動植物公園8猴亡｜海洋公園已與動植物公園交流　如需要可協助

香港動植物公園有8隻馬騮死亡，死因仍待解剖化驗。動植物公園哺乳類動物區今日起暫停開放，以進行全面消毒及清潔工作，並等待化驗結果。



海洋公園動物及保育主管祝效忠今日（14日）出席活動表示，海洋公園動物管理團隊今日與動植物公園曾就事件交流，海洋公園會適時與對方溝通，若有需要會提供協助。



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海洋公園動物及保育主管祝效忠。（盧翊銘攝）

海洋公園動物及保育主管祝效忠今日在記者會上表示，留意到有香港動植物公園有多隻猴子死亡事件，海洋公園動物管理團隊今早已與香港動植物公園交流，若有需要，園方獸醫或飼養員，都可以提供協助。

祝效忠又表示，每一次有動物死亡，第一時間都需要做動物解剖，以找出不同相關資訊，認為要視乎進一步解剖結果，海洋公園具有專業的保育及動物護理團隊，會與動植物公園溝通。

康文署今日凌晨公布，昨日動植物公園有八隻猴子死亡，分別為1隻白臀長尾猴、1隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴及3隻白面僧面猴。