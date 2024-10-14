中大威院引入低場磁力共振技術　縮短診治中風患者至20分鐘內

中風為全球第二大死因，治療中風是分秒必爭。香港中文大學醫學院及威爾斯親王醫院，今年8月引入0.23T低場磁力共振技術，開展「一站式緊急中風診治」模式。技術縮短了患者接受診治的時間，協助腦神經科醫生在短短9分鐘內快速辨別缺血性或出血性中風，並評估患者大血管狀況。



中大及威院作為香港首個試點，目前成功在威院為超過20名病人做低場MRI掃描，成效理想，臨床研究分兩個階段，目標完成200宗病例。國家神經系統疾病臨床醫學研究中心辦公室主任孟霞教授表示，引入一站式模式後，由抵達急症室至接受溶栓治療的時間平均可縮短至20分鐘以內。



中風患者趙女士因為接受低場MRI檢查，發現缺血性中風的位置及符合接受溶栓治療的條件，得以及時獲得適切的治療。(香港中文大學提供)

低場MRI技術縮短患者接受診治時間

中風是全球第二大死因，亦是導致成年人永久傷殘的最常見成因。全港每年有逾萬宗急性中風入院個案，近八成屬缺血性中風，即腦血管栓塞。若不施加治療，中風患者每分鐘約有190萬個腦細胞死亡。

為縮短患者接受診治的時間，中國卒中學會自2024年起牽頭應用低場MRI技術，開展「一站式緊急中風診治」模式全國多中心臨床研究。在該模式下，急性中風的臨床評估、影像檢查和治療集中在同一間配備了低場MRI的治療室內進行，讓中風患者獲得更快與更直接的治療，改善臨床預後。

懷疑中風患者被送到ESU，進行低場MRI掃描。(香港中文大學提供)

中大威院引入低場磁力共振 治療時間縮短至20分鐘以內

香港中文大學（中大）醫學院及威爾斯親王醫院（威院），聯同中國卒中學會及首都醫科大學附屬北京天壇醫院，於今年8月引入0.23T低場磁力共振（MRI）技術，推動「一站式緊急中風診治」模式。團隊成功在威院為超過20名病人進行低場MRI掃描，成效理想。研究團隊相信此嶄新技術能顯著優化急性中風的診斷和治療，讓更多病人受惠。臨床研究分兩個階段，目標完成200例。

中大威院作為香港首個試點，參與為期18個月的全國多中心臨床研究。0.23T低場MRI技術能協助腦神經科醫生在短短9分鐘內快速辨別缺血性或出血性中風，並評估患者大血管狀況，確保患者在接受影像掃描後即時獲得臨床評估及治療。

國家神經系統疾病臨床醫學研究中心辦公室主任孟霞教授表示，根據其他內地卒中中心參與研究的經驗，引入一站式模式後，由抵達急症室至接受溶栓治療的時間平均可縮短至20分鐘以內，比國際指引的60分鐘快得多。

中大醫學院及威爾斯親王醫院威院，聯同中國卒中學會及首都醫科大學附屬北京天壇醫院，於今年8月引入0.23T低場磁力共振（MRI）技術，推動全港首個一站式緊急中風診治模式。(香港中文大學提供)

0.23T低場MRI更具靈活性

因應設計及科技發展，0.23T低場MRI系統相較於目前主流的1.5T或3.0T MRI系統，具有多項優勢，包括成本較低、佔地較小、安全性更高、無需特殊屏蔽設施、對金屬物品的禁忌較少，且僅需連接標準電源即可使用，大大提升其靈活性。

首都醫科大學附屬北京天壇醫院研究團隊發現，0.23T低場MRI與3.0T MRI相比，在辨識缺血病變方面的整體準確率及敏感度超過96%和97%。此外，對比CT，低場MRI技術能高度準確顯示出較小或早期的缺血病變。