中大醫學院：本港進入超級老齡化　推算逾萬長者屬腦退化早期患者

專門為照顧腦退化症人士的服務機構賽馬會耆智園，將推行「智康健」腦退化檢測及社區支援計劃。耆智園總監、中大醫學院內科及藥物治療學系教授郭志銳在電台節目表示，香港已進入超級老齡化的階段，推算香港目前有數以萬計的長者患有早期腦退化症，但是未有診斷。



他希望藉計劃提高大眾對腦退化症的意識，為長者作出腦退化症的初步評估，如初步確診，便轉交診所及合辦單位跟進。



賽馬會耆智園總監郭志銳教授在電台節目表示，香港已進入超級老齡化的階段，推算香港目前有數以萬計的長者患有早期腦退化症，但是未有診斷。（資料圖片／謝慧心攝）

調查：每10個70歲以上長者 有一個患腦退化症

賽馬會「智康健」腦退化檢測及社區支援計劃，旨在透過醫社合作的模式，在基層醫療以及社區層面，協助懷疑有腦退化症的人士接受診斷及支援。計劃為期4年，由賽馬會耆智園以及中文大學醫學院主辦，是歷來最大型讓初期腦退化症人士及其他們家人的支援項目。

耆智園總監、中大醫學院內科及藥物治療學系教授郭志銳在電台節目表示，香港正式已經進入超級老齡化的階段，2023年全港人口有750萬，當中65歲以上的人口已佔21%。根據中大一項調查，社區居住5000名的長者當中，發現每10個70歲以上的長者，便有一名長者患有腦退化症，而大部分都是早期的及未有診斷。

圖為2024年9月15日，「賽馬會『智康健』腦退化檢測及社區支援計劃」舉行啟動禮。（資料圖片／賽馬會耆智園提供圖片）

他推算香港目前有數以萬計的長者患有早期腦退化症，但是未有診斷。腦退化症的症狀較不明顯，家人亦缺乏對腦退化的症狀的認知。

他續指，腦退化症的診斷及治療須靠專科醫生，但政府專科的輪候時間並不短，且費用不菲；另外專科醫生人手有限，他認為需要培訓更多在社區工作的家庭醫生為腦退化症診斷及治療。

腦退化症的症狀較不明顯，家人亦缺乏對腦退化的症狀的認知。（資料圖片／shutterstock）

認知障礙長者對各項活動缺乏興趣 味覺退化

一般人會覺得維持正常生活很簡單，但對有認知障礙的長者來說，一切都不是簡單的事。郭志銳指，他們的胃口會較差，同時有偏食的傾向，比較喜歡甜食，其他的味覺會退化。而且睡覺會變得困難，入睡後亦容易醒來，導致家人晚上都要照顧他們。

他們生活上的動力亦會減退，對各項活動都缺乏興趣，所以會很少外出。再者，很多腦退化症長者都有長期病患，例如糖尿病、高血壓，但是因為他們記性較差，往往會忘記服藥或服錯藥，導致很多後遺症。

圖為2024年9月15日，「賽馬會『智康健』腦退化檢測及社區支援計劃」舉行啟動禮。（資料圖片／賽馬會耆智園提供圖片）

冀計劃提升腦退化認識 籲及早診斷減慢病情

郭志銳表示，希望藉計劃提高大眾對腦退化症的意識，同時多關注身邊的長者。計劃包括讓高危者下載認知測試應用程式「EC screen」，作出腦退化症的初步評估，或到長者中心進測試。如測試不及格，患者會被安排到診所及合辦的單位，進行診斷及跟進。

他指， 如及早診斷，藥物可以幫助腦退化症的人士減慢他們的認知退化的速度，亦提供更多時間予病人及其家人作心理的準備。