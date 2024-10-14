大熊貓龍鳳胎最快農曆年前後見公眾　海洋公園研直播生活

兩隻龍鳳胎大熊貓由本港出生至今（14日）兩個月，海洋公園保育主管祝效忠預計，兩姊弟最快可於農曆年前後與公眾見面，又指會再改善閉路電視系統，希望可以直播兩隻大熊貓的生活。至於母親盈盈則正專心「坐月」調理身體，食量已恢復到以往的7至8成，三隻大熊貓身體一切無礙。



(海洋公園提供)

大熊貓姊弟今年8月15日出世，海洋公園表示，二姊弟的體重從剛出生的100至120克，分別成長至2700克和2500克。兩姊弟已長出黑白毛及能睜開眼睛，意味牠們能離開保溫箱活動，以及辨認保育人員。

日常起居方面，園方表示，雖然姊弟可脫離育嬰箱，但考慮與媽媽盈盈同睡有一定風險，至今依舊是與盈盈「分開瞓」。至於飲食情況，園方指，小熊貓首星期全服用母乳，之後則逐漸混合1至2克狗或人食用的奶粉，濾走多餘粉末避免熊貓寶寶「濁親」。

+ 12

盈盈生產後專心「坐月」 食量恢復7至8成

海洋公園動物部助理館長胡綺琪和動物部高級監督殷漫萍，盈盈生產及後3日，團隊一直留在園區密切留意3母子的各項身體指數，更指一開始以為盈盈只懷上一胎，誕下「孖寶」是意外的大喜事。

盈盈生產後專心「坐月」，殷漫萍指盈盈臨產的一天異常煩躁，生育後因為極度疲憊而食慾不振，好比如盈盈不喜歡大熊貓普遍會喜歡的蜂蜜，需要為牠特地準備電解質水等，現今盈盈的食量已恢復到以往的7至8成，園方亦表示會密切留意盈盈的恢復情況。

中國大熊貓保護研究中心專家張亞輝（左）及董禮（右）讚賞海洋公園的工作人員與中心配合得很好。（盧翊銘攝）

中國大熊貓保護研究中心專家張亞輝和董禮亦大讚海洋公園配合得非常好，董禮指，盈盈本身「是一個很有個性的大熊貓，但當媽媽之後性格變了，注意力全在寶寶身上」，例如休息時聽到熊貓寶寶發出叫聲，盈盈會立即將注意力放在子女身上，形容盈盈是位「非常偉大的母親」。

大熊貓作為獨居生物，大熊貓姐弟長大後將會安置何處，祝效忠指園方已準備好數個「安置方案」，如擴建或改建場館等，但由於大熊貓姐弟年齡尚幼，目前園方會安排牠們與母親盈盈生活至兩至三歲左右，之後再作打算。祝效忠又指會再改善閉路電視系統，希望可以直播兩隻大熊貓的生活。