大熊貓｜盈盈樂樂青梅竹馬片段曝光　野蠻女友盈盈鐵頭功偷襲樂樂

大熊貓盈盈、樂樂誕下一對龍鳳胎，成為高齡「新手父母」至今已近兩個月。牠們2009年一同來港，至今已有15年頭，有市民早前就向海洋公園提供片段，拍得盈盈、樂樂剛到港時「青梅竹馬」的一幕，片中佻皮的盈盈化身「野蠻女友」，用「鐵頭功」偷襲「未來老公」，被撞至滑倒的樂樂則施「泰山壓頂」還擊，其後牠們一同攤在地上，充滿童真。



不少網民大讚牠們甜蜜，難怪可以誕下一對龍鳳胎。連「奶爸Matt」留言，笑言將來一對龍鳳胎的「BB場」亦要靠粉絲幫忙拍攝。



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樂樂被襲後滑倒在斜坡 兩小無猜玩「相撲」

海洋公園今日在社交媒體上載短片，指得到粉絲提供、在2009年拍攝到盈盈、樂樂嬉戲的珍貴片段。片中，樂樂首先出現，在樂樂身後的盈盈其後入鏡，一出場便施「鐵頭功」，主動撞向樂樂。

遭「偷襲」的樂樂捱撞後，滑倒在斜坡之上，隨即轉身望向盈盈。一對熊貓之後「相撲」數秒，盈盈其後打了一個跟斗，仿效樂樂，滑倒在地上。

樂樂反攻施展「泰山壓頂」２次 盈盈終投降

樂樂見機隨即施展「泰山壓頂」，撲到盈盈身上，盈盈一個翻身擺脫，又撞向樂樂身上，樂樂推開對方，再次「泰山壓頂」，更索性倒在盈盈身上，盈盈亦沒再「反抗」，場面搞笑。

海洋公園：大熊貓成年後獨居 場面只在2至3歲前發生

海洋公園則為市民「科普」這個場面的珍貴之處，指大熊貓是獨居動物，當步入成年階段，就會開始獨自生活，故盈盈、樂樂嬉戲的一幕，只會大熊貓2至3歲前見到。

片段吸引不少網民留言，大讚一對青梅竹馬「好Sweet」，又有人笑言樂樂好脾氣，被偷襲亦沒生氣。連「奶爸Matt」亦有留言，大讚片段經典，又笑言「嚟緊BB場靠你地fans啦」。