大熊貓安安｜園方發放大頭相 為食五連拍 紳士一秒變「大爺」
撰文：何瑞芬
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中央送贈香港兩隻大熊貓安安及可可，已進駐海洋公園兩周，香港大熊貓官方專頁今日（11日）更新大熊貓生活照，發放「安安為食五連拍」，包括一張正面大頭相，安安先是十分紳士地進食，到第五張才「露出本性」，躺在地上吃竹。
有網民笑指安安「坐到大爺款咁」，親暱稱牠做「安少」、「安安大爺」、「安爺」等；又笑言牠十分「麻甩」。
香港大熊貓官方專頁今日（11日）更新大熊貓生活照，發放「安安為食五連拍」，只見頭四張照片，安安坐好進食竹子，姿態尤如一個紳士般優雅。
不過到第五張照片即原形畢露，安安直接躺在地上，單手食著竹子，豪邁地進食，雙眼望看鏡頭，狀似告之觀眾「都係躺平最舒服」。
多名網民留言稱安安十分「麻甩」，指牠「坐到大爺款咁」，有網民稱「正面正經樣成個英俊美思，不過後面就變回原形……麻甩一名」，又親切親呼安安做「安少」、「安安大爺」、「安爺」等。
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