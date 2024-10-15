消委會｜超市貨品份量縮水變相加價　家樂氏栗米片減幅最高達30%

「縮水式通脹」已影響各地民生，消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，在「網上價格一覽通」平台取得近3年的數據，發現逾九成的貨品容量或重量減少，即變相加價。該批貨品減幅由1.3%至30%不等，其中最高為家樂氏香甜玉米片（粟米片），減幅達30%。



另外，部份貨品重量或容量減少的同時，價格亦有調整。當中升幅最高為麥維他Club朱古力夾心橙餅，重量由176克減至154克，建議零售價由33.5元增至37元，即每10克的售價較其重量變動前上升26.2%。



消委會從「網上價格一覽通」格價平台取得數據，擷取2021年1月至2024年7月的超市貨品，發現有43件食品、17件日用品及兩件寵物用品，過去的容量及重量曾經變動。

調查發現，上述62件貨品中，有58件的容量或重量減少，佔調查貨品總數逾九成，減幅由1.3%至30%不等。其中25件的容量或重量減少10%或以上。

家樂氏香甜玉米片（粟米片）。（網上圖片）

有熱狗腸及按摩膏重量減幅達20%

當中減幅最高的是家樂氏香甜玉米片（粟米片），重量由250克減至175克，縮水高達30%；排第二是三花牌10條裝熱狗腸（純豬肉腸），重量由250克減至200克，減幅為20%。再其次為美國雅兒高效除紋按摩膏，重量則由156克減至125克，減幅亦有19.9%。

僅得4件貨品的容量或重量有所增加，分別為森永牛奶朱古力、特別好紅腰豆、舒特膚嬰兒潤膚乳液（有機金盞花）、威露士泡沫殺菌潔手液（健康清香），增幅為0.3%至11.9%。

麥維他Club朱古力夾心橙餅。（網上圖片）

有食品小包裝減上減 即包裝減、重量減

調查亦發現，部份貨品拆分成小包裝食品，由於小包裝的數量有所減少，重量亦因而隨之減少。例如麥維他Club朱古力夾心橙餅便由8件減至7件、固力果Pretz百力滋沙律餅乾條由9包減至8包、M&M’s 花生朱古力由15包減至13包。

其中，固力果Pretz百力滋沙律餅乾條除了小包裝的數量減少，其小包裝的重量亦由約15.9克減至約14.8克，即整體重量減幅相對較高。

日清合味道杯麵的海鮮味及鮮蝦味，重量原本同為75克，但重量經調整後，分別降至72克及74克，即減少4%及1.3%。 （網上圖片）

喜躍乾貓糧重量連減兩次 兩年共減16.7%

調查並發現，有3件貨品的重量，在不足3年內分別減少了2次，包括奧利奧夾心曲奇、喜躍乾貓糧（海洋魚總匯）。當中後者的重量在2022年3月由1.2公斤減至1.1公斤，減幅約8.3%，其後再在今年7月減至1公斤，即約兩年間共減少了約16.7%。

消費者亦要留意，部份相同品牌但不同口味或系列的貨品，其容量或重量調整幅度亦不盡相同。例如花王Merries紙尿片（初生至加大碼），初生至加大碼共有5個尺碼，片數減幅介乎9.1%至15.6%，尺碼愈小減幅愈大。

另外，日清合味道杯麵的海鮮味及鮮蝦味，重量原本同為75克，但重量經調整後，分別降至72克及74克，即減少4%及1.3%。

美國雅兒高效除紋按摩膏，重量由156克減至125克，建議零售價維持在228元，即每10克售價升幅約24.8%。（網上圖片）

麥維他Club朱古力夾心橙餅「縮水」兼加價 每10克較前貴26.2%

若以每10克／毫升／片貨品計算，39件獲廠商提供建議零售價的貨品中，有16件貨品錄得10%或以上的實質升幅，以糖果、餅乾及零食以及個人護理用品為主。

當中升幅最高為麥維他Club朱古力夾心橙餅，重量由176克減至154克，建議零售價更由33.5元增至37元，即每10克的售價較其重量變動前，上升26.2%。

其次是美國雅兒高效除紋按摩膏，重量由156克減至125克，建議零售價維持在228元，即每10克售價升幅約24.8%。

僅舒特膚嬰兒潤膚乳液（有機金盞花）的每單位售價稍微下調，由於其容量上升0.3%，但建議零售價維持不變，即每10毫升售價下降0.3%。

消委會︰新配方或升級意味貨品容量或重量有變化

消委會建議，消費者可留意以下資料，以辨別「縮水式通脹」情況：

．對於一些經常購買的食品或日用品，應注意其容量或重量及相應的售價，從而計算出每單位售價作比較；

．如包裝設計或形狀改變、印有「新配方」或「升級」等字眼，或意味着貨品的容量或重量出現了變化；

．善用有列出每件貨品的售價及每單位價格的「網上價格一覧通」（按此）於網上格價。

廠商回應︰

日清的分銷商表示，貨品重量變動是由於更改貨品配方。

M& M’s及偉嘉的進口商及分銷商表示，貨品重量變動是因應工廠生產線之調整所致。

麥維他的分銷商表示，由於原材料費、物流費及人工工資上漲等因素，因此決定加價並同時縮減貨品重量。

奧利奧的進口商表示，隨工廠生產線變更而令貨品重量改變。

花王的品牌商表示，改變貨品的片數及價格後，公司會同時提供更多促銷活動，以確保消費者可以實惠價格購買貨品。

美國雅兒的總代理表示，廠商統一全球推出新包裝125克，並已停產原有的156克貨品。

Dreyer’s、能得利及喜躍的進口商表示，貨品容量或重量變動是因應生產廠房的優化計劃，盡量統一不同市場貨品的包裝容量或重量，或配合生產廠房操作而改變生產模具的容量。