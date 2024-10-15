13歲少年推單車被撞至顱骨等多處傷　司機認超速兼衝燈　還柙候判

13歲少年在大埔元洲仔推單車過馬路時，遭一輛超速兼衝燈的私家車撞倒，少年被撞至顱骨及小腿等多處骨折，意外後運動能力及視力等受影響。私家車司機今(15日)在西九龍法院(暫代區域法院)認罪，暫委法官劉綺雲關注事故有否對少年造成永久傷害，先為少年索取進一步醫療報告，把判刑押後至12月10日，被告其間須還押。



被告王本方，62歲，退休人士，承認1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他於2023年5月6日，在新界大埔大埔公路元洲仔段近燈柱EA4004在道路上危險駕駛一輛私家車，引致麥姓男子身體受嚴重傷害。

大埔公路元洲仔段近宏福苑對開單車被私家車撞倒。

捱撞少年意外後被送院救治時，需作腦部手術，其父母在醫院等候時十分擔心。(王譯揚攝）

私家車當時時速逾每小時60公里

案情指，事發在去年5月6日晚上約10時，13歲少年推著單車橫過行人路，駕駛私家車的被告衝紅燈撞倒少年，行車紀錄儀拍攝到過程。法證科學專家檢視片段後認為，私家車碰撞前的車速是每小時61-67公里，超出路段車速限制每小時50公里。

被告稱完全看不到單車

在警員到場查問下，被告稱：「我聚完餐準備返屋企，去到紅綠燈嗰度，砰一聲就撞到佢，跟住我停咗喺度，我完全睇唔到有架單車」。

少年仍須到多個專科覆診

少年同晚被送院留醫，同年8月出院。醫療紀錄顯示，少年有顱骨及小腿等多處骨折。受事故影響，少年平日步行和運動受影響，左眼視力及小便亦受影響，出現情緒問題，目前仍須到多個專科定期覆診。

案件編號：DCCC39/2024