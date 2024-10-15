麥浚龍父被追2.2億　麥父自稱資深上市主席　否認曾誤導商人買股

藝人麥浚龍（Juno）的父親麥紹棠，被指2016年遊說一名商人購入他任主席的中建置地的股份，商人事後認為遭誤導，向麥追討2.2億元案續審。麥紹棠今(15日)在高等法院出庭作供，他自稱是資深上市公司主席，不會向人詳細披露未成事的交易，他認有與本案原告食過飯，但雙方只是閒談及交流營商經驗。麥又稱他有太多生意，日日都見好多人，否認曾保證其公司所涉的收購事宜必定會成事。



麥紹棠稱他是一名資深上市公司主席，不會向外人披露未成事的交易。(朱棨新攝)

麥紹棠的兒子麥浚龍(Juno)是一名藝人。

麥浚龍亦有發展歌唱事業。(資料圖片)

原告指麥紹棠曾稱必賺6千萬

原告為吳健南，被告為麥紹棠。原告入稟時指麥曾作出承諾，於2016年初以每股0.035元，買入60億股中建置地，總值2.1億元。惟同年6月，中建置地宣布新興鑄管收購告吹。吳要求以2016年10月的收市價0.008元計算，獲賠償1.62億元的差額損失，以及6000萬元的「必賺」盈利，合共2.2億元。

麥紹棠稱飯局只交流內地投資經驗

麥紹棠今作供，提及曾與原告吳健南會面。他稱與吳在首次飯局時曾閒談，包括雙方在內地投資的經驗，尤其吳有在福建投資，麥有向他請教。

資深上市主席不會披露未成事交易

至於吳方指兩人在飯局中有談及內地上市公司新興鑄管，有意收購中建置地一事，麥回應稱他作為資深上市公司主席，不會詳細披露未成事的交易，因此只是作出簡述。麥否認吳方所指，主動向吳提及收購必定成事，亦否認他當時渴望減持股份。

飯局後無跟進吳是否有買股份

代表吳的律師續指，因為麥在首個飯局中未能說服吳，因此才有第二次飯局，而麥在第二飯局中，再保證收購必定成事，吳也不會有損失。麥否認其事，並指在該兩次飯局後，他「無放在心」，未有跟進吳是否有買股份。他又稱：「我太多business(生意)做緊…....日日都見好多人。」其後才知吳持有公司一定數量的股份。

談收購前已減持股份

此外，原告的律師指因為欠資金證明，所以麥知道收購將不能成事，麥不同意，並解釋該收購不需資金證明。原告的律師又問，若收購屬好事，為何麥不斷透過中建富通，減持中建置地的股份。麥解釋，他於2015年9月時已減持3億股，當時尚未有和新興洽談收購。

案件編號：HCA 2888/2018