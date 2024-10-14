麥浚龍父親被指誤導商人投資被追2億　以唔好留手尾為由拒簽承諾

藝人麥浚龍（Juno）父親、中建電訊集團有限公司主席麥紹棠，被指曾向一名商人稱，中建置地將被收購，遊說該商人購入股票，並承諾半年內能賺6千萬。商人遂以2.1億元購入股份後，惟收購告吹，股價不升反跌。商人指麥紹棠誤導追討2.2億元，案件今(14日)在高等法院開審。商人稱，曾要求麥紹棠寫下承諾，麥卻稱「唔好留手尾」而拒絕，但有向他保證收購事在必行，又稱若跌穿買入價可賠償差價。商人稱覺麥有誠意才購入。惟麥的律師卻指商人指稱的承認承諾不合常理，商人否認說法



原告為吳健南，被告為麥紹棠。

藝人麥浚龍與其父親麥紹棠。(節目截圖)

原告吳健南稱，知道被告麥紹棠的兒子麥浚龍(圖)是明星。（葉志明 攝）

麥浚龍有唱歌亦有參與電影等拍攝。（鄧穎琪攝）

麥浚龍亦有發展歌唱事業。

友人指內地上市公司欲收購中建電訊

吳健南供稱指，2016年1月認識麥紹棠前，知道麥的兒子是「明星」。他原本不知中建電訊，有朋友向他稱，內地上市的新興鑄管，將注資12億元收購中建電訊，麥亦承諾以每股0.035元，出售60億股公司股份，麥又保證吳在半年內出售股份，必可賺取6000萬元，若股價跌穿該買入價，麥可賠償差額。

麥以唔好留手尾為由拒寫下承諾

吳又稱他曾要求麥寫下承諾，但麥拒絕，並稱：「唔好留手尾。」又指若寫下承諾，便：「唔係呢個條件。」吳感擔憂，麥即保證該收購事在必行。他認為麥有誠意，遂購入股份。但吳指購入股份後4個月，收購交易告吹。

麥否認曾作出承諾

代表麥的律師在盤問時指，該些承諾不合常理，因為若吳即時出售股份，都可以獲取6000萬元及股價的差額賠償，吳強調雙方都要對自己說過的話負責，而其責任是半年內持有股份。律師又指，麥沒有作出承諾，也沒有保證收購一定成事。吳否認。

案件編號：HCA 2888/2018