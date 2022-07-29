MIRROR演唱會｜中建富通沒參與協興隆營運　麥浚龍父麥紹棠撐調查

MIRROR紅館演唱會發生恐怖意外，一部大型屏幕高處墜下壓傷兩名舞蹈員，演唱會主辦單位大國文化及MakerVille今早（29日）發聲明稱會與演唱會製作承辦商，即藝能工程及分判商會面，包括協興隆舞台工程及菱藝廣告製作。中建富通集團有限公司（00138）晚上發聲明稱，協興隆僅為其公司的間接非全資擁有子公司，中建富通於協興隆角色僅為投資者，協興隆日常營運工作由其管理層負責。



▼MIRROR演唱會第四場發生嚴重事故▼



中建富通對意外表示震驚 麥紹棠：期望傷者早日康復

中建富通集團有限公司主席、藝人麥浚龍（Juno）父親麥紹棠在聲明稱，就昨晚（28日）在香港體育館演唱會上發生的舞台意外，中建富通集團有限公司表示震驚，對事件深感關注，並對所有傷者及其家人致以最深切慰問，期望他們早日康復。

聲明指中建富通僅為投資者 沒參與協興隆營運

聲明稱，對於網上有意見指有份參與演唱會準備工作的「協興隆舞台工程有限公司」為中建富通的子公司，中建富通稱為釋除疑慮，遂發聲明指協興隆僅為其間接非全資擁有的子公司，中建富通於協興隆的角色僅為投資者，協興隆的日常營運工作由其管理層負責。

中建富通支持主辦方及政府調查行動 早日查清事故起因

中建富通又稱注意到演唱會主辦方大國文化及MakerVille在今發出聲明，其中指出將會與不同單位會面以調查事件，包括演唱會總承辦商藝能工程有限公司，亦會聯同政府部門對事故起因作出徹查。中建富通支持主辦方及政府的調查行動，亦會促使協興隆協助調查，並期望當局能夠早日查清事故起因。

▼7月29日協興隆舞台工程三辦事處均無人應門▼

