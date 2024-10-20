Q嘜迎北上消費　今年獲認證內地企業增15%　工總向大灣區城市推廣

香港工業總會轄下香港優質標誌局所的「Q嘜」認證已推出46年。工總指Q嘜是消費者的信心保證，港人北上消費意欲強勁，今年獲頒Q嘜的內地企業，亦比往年增加了15%。今年起會積極推廣Q嘜至大灣區其他城市，務求把Q嘜品牌帶到更多地方，說好香港故事。



香港工業總會轄下香港優質標誌局10月17日舉行「Q嘜成立46周年暨准用證頒發典禮」。(工總提供圖片)

工總上周四（17日）舉行「Q嘜成立46周年暨准用證頒發典禮」，今年共有238間企業獲頒Q嘜准用證，其中獲頒「紅嘜」有100間；「金嘜」有58間；「藍金嘜」有64間；以及「綠嘜」有16間。此外，自去年底推出至今，合共有43件產品獲Q STEM認證。

林定國：Q嘜提升本地品牌形象及消費者信心

曾任消委會主席的律政司司長林定國致辭時表示，Q嘜認證計劃伴隨著社會發展，先後為各行各業建立並提供專業、嚴謹、客觀的審核和認證服務，不僅提升了本地品牌的形象及消費者的信心，也推動企業不斷追求卓越表現，提升整體市場的質量標準。他指隨著Q嘜認證計劃涵蓋的商品和服務不斷擴展，也成為了香港經濟發展和提升消費者信心的重要推動力。

工總主席莊子雄（左）、律政司司長林定國（中）以及工總常務副主席、香港優質標誌局主席林世豪（右）主持啟動儀式。(工總提供圖片)

今年「紅嘜」約三成來自健康保健及養生食品企業

工總主席莊子雄表示，46年來Q嘜深入民心，是消費者的信心保證，亦是企業提升產品及服務競爭力的最佳伙伴，從中反映不斷變化的市場機遇。他指疫情過後，市民更注重健康生活，今年優質產品計劃（紅嘜）的新申請中，約三成來自健康保健及養生食品企業；而港人北上消費意欲強勁，今年獲頒Q嘜的內地企業，亦比往年增加了15%。「Q嘜正好協助企業提升競爭力，在這些極具發展潛力、但競爭又異常激烈的產業中突圍而出。」

擬推出清真食品友善認證

工總常務副主席、香港優質標誌局主席林世豪強調Q嘜會因應市場需要與時並進，敏捷回應市場需求，如近年STEM教育大行其道，工總今年初推出Q STEM認證計劃，協助消費者選購名乎其實的STEM產品；因應穆斯林消費市場的潛力，故亦銳意推出清真食品友善認證；亦正擴展與環保相關的「綠嘜」，例如新增低碳認證標準，加強「環境、社會及管治」（ESG）認證等，推動企業達致可持續發展。

林表示，今年起會積極推廣Q嘜至大灣區其他城市，務求把Q嘜品牌帶到更多地方，說好香港故事。

（左起)在工總及香港優質標誌局副主席陳嘉賢主持下，廣達國際商貿有限公司董事及總經理丁煒章、建樂士貿易有限公司營運總監孫榮亨，以及東莞市太鍾東海飲食有限公司營銷部總監張鳴洋，就Q嘜認證如何提升品牌形象、市場競爭力等議題，進行交流。(工總提供圖片)

活動上設有「提升品質標準：從製造到餐飲服務的創新之旅」專題討論，由工總及香港優質標誌局副主席陳嘉賢主持，並邀請到廣達國際商貿有限公司董事及總經理丁煒章、建樂士貿易有限公司營運總監孫榮亨，以及東莞市太鍾東海飲食有限公司營銷部總監張鳴洋擔任分享嘉賓，就企業如何建立及維持品牌形象、如何在競爭激烈的市場上脫穎而出等議題，分享心得。