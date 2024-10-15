醫療事故｜七旬翁私院動膝手術　引流管遺體內　衛生署：情況穩定

衞生署私營醫療機構規管辦公室，更新醫療風險警示事件，指今年8月有私家醫院進行外科手術 / 介入手術程序後，在病人體內遺留工具或其他物料，事件涉及一名接受右膝手術的72歲男病人，有部分引流管被遺留在體內。據了解，涉事醫院為聖德勒撒醫院（法國醫院）。



衞生署回覆查詢時指，遺留的部分引流管已被取出，病人情況一直穩定。醫院已在四星期內向衞生署提交調查報告，署方審視醫院提交的所有資料後，並無發現證據顯示醫院在呈報事件上違規。



聖德肋撒醫院（又稱法國醫院）。（資料圖片）

衞生署回覆查詢時表示，於2024年8月收到一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及一名72歲男病人於接受右膝手術後，有部分引流管被遺留在體內。遺留的部分引流管已被取出，病人情況一直穩定。

衞生署在接到呈報後即時作出跟進，並要求醫院於四星期內提交調查報告。醫院已向衞生署提交調查報告。

衞生署審視醫院提交的所有資料後，並無發現證據顯示醫院在呈報事件上違規，或在房舍、人手、設備方面，違反《私營醫療機構條例》（第633章）或相關實務守則適用的要求，而導致本次醫療風險警示事件。

衞生署又指，醫院已採取相關改善措施，進一步提升人員對該手術用品完整性的意識。衞生署會繼續監察醫院執行改善措施的情況。