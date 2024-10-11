MIRROR｜疑醫護疏忽致阿Mo高處向後墮　中大醫院：掛鈎不穩失平衡

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），現時仍在中大醫院休養。阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）在ig story透露，近日因某醫護人員疏忽，未再三檢查清楚吊機吊布上安全扣是否扣好，令阿Mo上半身突然從高處向後墮，幸好落點在輪棒扶手上，否則其頸部、頭部或會歷二次傷害。



中大醫院承認，一名住院病人早前於病房使用轉移器時，因其中一個掛鈎不穩妥而失平衡，現場護士及看護已即時扶着病人將掛鈎穩妥，其後已再加兩名護士協助安全將病人轉至床上，院方十分關注事件，已提醒醫護小心使用器材。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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中大醫院。(資料圖片)

中大醫院：護士及病人看護即時從旁扶着病人

So Ching昨日（10日）在其ig story透露事件，更稱過去也曾發生小失誤，但今次事件會直接影響阿Mo安危及康復情況，故不能諒解，要求醫院及相關負責人正視問題。

阿Mo入住中大醫院回覆稱，一名住院病人早前於病房使用轉移器時，因其中一個掛鈎不穩妥而失平衡，現場護士及病人看護即時從旁扶着病人，並同時將掛鈎穩妥，其後再多兩名護士加入協助，安全轉移病人到床上。

中大醫院強調十分關注事件，已再次提醒醫護人員要小心使用器材，避免同類事情再次發生。

阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）在ig story透露，近日因某醫護人員疏忽，未再三檢查清楚吊機吊布上安全扣是否扣好，令阿Mo上半身突然從高處向後墮。（So Ching ig story）