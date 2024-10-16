施政報告2024｜打造留學香港品牌　學生宿舍先導計劃改裝酒店商廈

行政長官李家超今日（16日）早上11時到立法會宣讀任內第三份《施政報告》，其中提到要推進國際專上教育樞紐建設，打造「留學香港」品牌。措施之一是推出學生宿舍先導計劃以增加學生宿舍供應，在規劃、地政、建築圖則審批方面拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈成學生宿舍。另外，政府亦會因應市場需求提供合適地塊讓市場興建新宿舍。發展局轄下項目促進辦事處會為項目提供一站式諮詢便利服務。



都會大學早前以10億購入紅磡一間酒店作學生宿舍，命名為「MU88」，總共提供255個房間。（周令知攝）

施政報告2024｜非本地限額於本學年起增加一倍 多校非本地生數字有所上升

行政長官李家超於上一份《施政報告》提到，要將香港建設成為建設國際專上教育樞紐，措施之一是將政府資助專上院校的非本地學生限額由20%提升至40%，並於本學年起生效。院校可以視乎自身條件，循序漸進錄取更多非本地生。

本學年開學後，多間政府資助專上院校均表示非本地學生數字有所上升，其中以港大和科大為例，非本地生數字佔資助學額約三成；城大表示新學年取錄的非本地生人數較去年增加兩成；浸大指首年非本地本科生則增加接近一倍；嶺大則指已「填滿」有關限額。惟不少非本地生表示，來港後遇上居住問題，大學宿舍供應未能追上，無法滿足需求。

施政報告2024｜打造「留學香港」品牌

為打造「留學香港」品牌，將會推動香港更多舉辦國際教育會議及展覽、推動香港專上院校提升與各地院校更有合作交流以全球推廣「留學香港」品牌。另外，亦會透過獎學金等形式，吸引更多更多境外學生來港升學，特別是東盟及其他「一帶一路」國家學生。