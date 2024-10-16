施政報告2024｜全面審視醫療體系　改革私營醫療收費透明度

【施政報告2024】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告。在醫療方面，李家超表示會全面審視醫療體系，改善公營醫療服務的同時，會推進改善私營醫療質素效益和收費透明度改革。



▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



+ 2

李家超表示，為提升市民健康，改善醫療保障及質量，發揮醫療專業優勢，政府會全面審視醫療體系的定位和目標，改革醫院管理局、衞生署和基層醫療署的職能和分工。

有關基層醫療，他指將會建立社區藥物名冊以及推廣社區藥房計劃、強化基層醫療架構，以及為經濟困難長者提供牙科保健服務。討收費架構及水平，以達致鼓勵慎用服務，引導資源至最有需要及危重病病人，增加支援有經濟困難患者，並加強公共醫療服務針對性補貼在財政方面的可持續性。

首間地區康健中心設於葵青區，自2019年9月投入服務。（資料圖片／梁鵬威攝）

此外，他亦表示，會強化基層醫療促進健康和疾病預防，改善公營醫療服務，同時推進改善私營醫療質素效益和收費透明度改革，為市民提供高質素、具效益而可負擔的醫療服務選擇，預定明年開始進行業界咨詢。

另外，政府加強公營醫療集中各聯網藥械採購，提升議價能力，並且更快更主動將有效及符成本效益的創新藥引入藥物名冊；優化專科門診的分流制度和轉介安排，包括設立跨專科綜合門診，免卻需要多重轉介。政府亦會制訂臨床指引，並研究建立公私營醫療服務質素及效益基準。

李家超表示，將在香港兒童醫院全面整合各聯網兒科，並開拓更多先進醫療服務，更好發揮兒童醫院功能；運用香港基因組中心基因數據，制訂遺傳及罕見病目錄，以助臨床團隊及早診斷和治療，並支援相關研究及臨床試驗，發展精準醫療。

李家超又指，政府支持人才培訓及科技創新，以持續提升香港醫療專業的世界地位和區域優勢，將香港打造成國際醫療創新樞紐、亞洲先進醫療中心、醫療人才匯聚地點，及中外醫療交流橋樑。明年政府將提交草案，探討非本地培訓的輔助性醫療人士。此外，政府亦敲定第二個醫院發展計劃項目和時間表，配合北都發展及地區需要，亦歡迎有意成立第3所的醫學院的大學向政府提出計劃書。

政府亦會提升醫療服務質素和效益，如修例要求所有醫護提供者須將重要健康數據存入市民的個人醫健通戶口，令市民有更整全的電子病歷以加強醫療服務連貫性。

除了改善現有的醫療體系，李家超表示政府將大力發展中藥，明年推出《中醫藥發展藍圖》，此外，亦探索應用大數據，推動中西藥相互作用的國際研究合作，發掘更多具臨床意義的證據，推動中醫藥國際化。

另外，政府亦會擴展中西醫協作服務至「呼吸科疾病」、「膝骨關節炎」等中醫優勢病種，並逐步推展「癌症治療」至所有醫院聯網。首間中醫醫院及政府中藥檢測中心永久大樓預計明年落成分階段投入服務，以及未來設立中醫藥文化節推廣中藥文化等。

香港現時也有數間社區藥房。（資料圖片/歐嘉樂攝）