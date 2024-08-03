基層醫療｜專員：須建家庭醫生名冊　9成慢病共治醫生收費合理

政府力推基層醫療，基層醫療健康專員彭飛舟表示，現時市民在衞生署接受的基層醫療服務，與醫管局普通科門診服務有重疊，相信在提高市民相關意識方面未夠針對性，在什麼情況下應向家庭醫生或專科醫生求診界線較模糊，因此基層醫療署未來會在該方面多做功夫，包括就家庭醫生水平及不同醫護建立名冊，制定服務標準等。他又說慢病共治計劃自去年11月展開，7成半參與醫生收費在150元或以下，雖有個別收費較高，但屬例外情況，求診病人也不多，整體9成醫生收費合理。



基層醫療健康專員彭飛舟表示，現時市民在衞生署接受的基層醫療服務，與醫管局普通科門診服務有重疊。（資料圖片/黃浩謙攝）

須清晰界定家庭醫生水平、制定服務標準 規管細則仍商討

基層醫療健康專員彭飛舟今早（3日）在電台節目表示，政府上月成立基層醫療署，專責管理與基層醫療相關的服務供應、標準制定、質素保證和人員培訓。他指目前市民在衞生署接受的基層醫療服務與醫管局普通科門診服務有重疊，什麼情況下向家庭醫生或專科醫生求診界線模糊，因此基層醫療署未來會加強市民相關意識，並重視地區醫療網絡。

他又說，需就家庭醫生水平、與不同醫護專業人士關係等作清晰界定，建立名冊，制定服務標準。至於規管細則、市民遇到醫護服務不合標準情況，他指可否向署方反映，現正與業界商討規管框架。

慢性疾病共同治理先導計劃（慢病共治計劃）醫患合作達標奬勵（圖片來源：醫務衛生局網頁截圖）

7成半計劃醫生收費150元或以下 個別醫生收費較高

慢病共治計劃去年11月起展開，彭飛舟則指目前七成半參與計劃的醫生收費在150元或以下，雖然個別醫生收費較高，但屬於例外情況，且求診病人不多，整體有九成醫生收費屬合理水平。

他又說，慢性病不只糖尿病和高血壓，未來會考慮加入更多種類疾病，而3間地區康健中心本月起試行加入精神科服務，會與兩間專門提供精神健康服務、低密度心理健康治療的機構合作，分別在油尖旺、屯門和東區先行，針對市民早期情緒問題進行檢視分類，並作出相應轉介。