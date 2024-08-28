長者醫療券｜9.6起中山大學第一醫院南沙院區、東莞東華醫院可用

政府今日（28日）公布，下月6日起，「長者醫療券大灣區試點計劃」將可於廣州市南沙區中山大學附屬第一醫院南沙院區，以及東莞市東莞東華醫院使用，令計劃服務點增至九個。另外，「醫健通」的跨境健康紀錄和個人資料夾，亦於同日擴展至計劃的另外兩間醫院。



▼其中一間可用醫療劵醫院：深圳和睦家醫院▼



+ 2

大灣區9間服務點合資格長者可用醫療券

衞生署指，長者可於中山一院南沙院區14個指定科室的門診醫療護理服務使用醫療券，包括內科、外科、婦科、眼科、耳鼻喉科、口腔科（待投入服務）、皮膚科、康復醫學科、中醫科、神經科、心血管醫學部、臨床營養科、健康管理中心及急診科。

而東華醫院，則可於內科、外科、骨科、婦科、眼科、口腔科、急診醫學科、全科醫學科、臨床營養科、中醫科、健康體檢科、皮膚科、康復科及臨床心理科，總共14個指定科室門診使用。詳情可見。

另外，醫療券計劃下的配偶共用醫療券安排和「長者醫療券獎賞先導計劃」亦可用於兩院。長者使用醫療券在兩間醫療機構指定科接受健康檢查、預防疾病、跟進／監測慢性疾病門診服務等特定基層醫療服務時，可累積醫療券金額，獲取獎賞。

上述兩院將以人民幣結算，機構也會為長者申報使用醫療券，並按醫療券計劃下每月更新換算率計算回港元金額；也會在收費處標示每月指明換算率供參考。

大灣區9間合資格長者可使用醫療券服務點：

廣州市南沙區中山大學附屬第一醫院南沙院區

東莞東華醫院

香港大學（港大）深圳醫院及華為荔枝苑社區健康服務中心（屬一院兩點）

廣州市中山一院

中山巿陳星海醫院

深圳巿深圳新風和睦家醫院

深圳愛康健口腔醫院及深圳紫荊口腔門診部

深圳朱勝吉口腔門診部



衞生署提醒，香港長者在任一大灣區醫療機構服務點使用醫療券時，須先登記加入醫健通。如想在指定機構使用醫療券，但未加入醫健通，醫療機構會在取得長者同意後，即時為長者登記醫健通。

今年2月，醫務衞生局局長盧寵茂宣布，長者醫療券大灣區試點計劃將增加五間醫療機構。（盧翊銘攝）

而長者也不可同時使用醫療券和國家醫療保險支付同一次醫療服務費用。另外，在內地使用醫療券的適用範圍與本港一樣，均不包括住院服務、須預先繳費的醫療服務及日間手術程序。醫療券亦不可單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，亦不可兌換現金。

至於今年七月於港大深圳醫院率先啟用的「醫健通」跨境健康紀錄及個人資料夾功能，則同樣於9月6日起，擴展至中山一院和陳星海醫院兩間醫院。