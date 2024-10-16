施政報告2024｜西九文化區成為文創旅遊地標　建藝術品交易生態圈

【施政報告2024/施政報告直播/李家超/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，指《文藝創意產業發展藍圖》將於今年內公布。

西九文化區管理局會領頭建設香港文藝創意產業鏈，包括推動建立完整的藝術品交易生態圈、將西九文化區打造成必到文創旅遊地標等。



西九龍「M+博物館」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

《文藝創意產業發展藍圖》今年內公布

李家超表示，文體旅局負責統整文化、創意產業、體育及旅遊融合發展。而為了提升香港作為中外文化藝術交流中心，政府銳意深化文化體制改革，完善文化經濟政策，進一步增強文化自信。

李家超指，文體旅局去年為制訂《文藝創意產業發展藍圖》徵詢藝文界意見，涵蓋4個發展方向，包括推動多元及國際化的文化藝術發展、弘揚中華文化、促進中外文化藝術交流和推動產業化發展。文體旅局稍後將諮詢文化委員會，並在今年內公布。

▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



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推動亞洲知識產權交易平台 發展香港時裝設計周

李家超指，文創產業發展處於今年6月成立，透過產業導向推動業界發展，包括︰

．「創意智優計劃」將培育更多具產業化潛力的文創項目，加強跨界別合作，引進市場資源，助業界開拓商機。

．推動更多香港和海內外文創產品加入「亞洲知識產權交易平台」，促進跨界別交流合作和商業配對，推進文化知識產權交易和轉化，以及將全新旗艦「香港時裝設計周」發展為年度盛事，打造香港成為亞洲時裝設計中心。

西九文化區管理局會領頭建設香港文藝創意產業鏈，推動文創旅遊。（資料圖片／梁鵬威攝）

西九文化區加強招攬國際文創和商業盛事

李家超又指，西九文化區是全球規模最大的文化藝術項目之一。西九文化區管理局會領頭建設香港文藝創意產業鏈，推動文創旅遊，並透過多元創新的產業化建設，優化財務可持續性，包括︰

．進一步擴大香港藝術品交易優勢——推動建立完整的藝術品交易生態圈，建立高端私人藝術藏品儲存、修復和展覽設施。

．推廣文化區為國際文創商業盛事場地——西九文化區有超過20個活動場地，可舉辦不同類型盛事，加強招攬國際文創和商業盛事在文化區舉行，帶動更多遊客訪港，刺激消費。

．加強文化藝術創意項目產出——在本地或海內外長期公演和展出的表演藝術／展覽項目，以商業原則籌劃和策展，並擴大文創產品銷售渠道。

．打造文化區成為必到文創旅遊地標——推出更多特色體驗活動，並聯同旅發局加強全球宣傳，吸引更多旅客。