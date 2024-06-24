文創產業發展處今正式成立　楊潤雄：向外輸出香港文化創意產業

文化體育及旅遊局轄下的「創意香港」改組成文創產業發展處，並於今（24日）正式成立。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，文創處積極推動文化藝術及創意業界產業化發展，專組會主動為相關行業在香港以外物色機會，積極帶領業界組團到世界各地參展及演出，向外輸出香港的文化創意產業，為業界拓展商機。



文創產業發展處今（24日）正式成立。（林幸言攝）

創意香港於本月14日改組成文創產業發展處，今正式成立。楊潤雄致辭時表示，過去15年創意香港在各方支持下，成功舉辦或資助了很多項目，培育不少創作人或初創公司，他們現今已成為香港文化、創意及藝術界的中流砥柱。他指創意香港轄下的八大創意產業持續增長，由逾387億元增長至635億元。

楊潤雄表示，行政長官李家超在去年的施政報告中宣布將創意香港改組為文創處，以產業導向為原則，積極推動文化藝術及創意業界產業化發展；文創處將設立專組，主動為相關行業在香港以外物色機會，積極帶領業界組團到世界各地參展及演出，向外輸出香港的文化創意產業，為業界拓展商機，並藉此提升香港的國際地位；同時，文創處亦會持續發掘適合且具潛力的項目，推動跨界別、跨文化藝術領域的內容應用，並加強對產業在內容流通的支援。

楊潤雄就致辭時表示文創處將設立專組，為本地文創產業物色機會到世界各地參展和演出。（林幸言攝）

楊潤雄續稱，文創處將加強促進創造和生產文化知識產權，推動文化知識產權交易，並發掘更多商機和商業化機會，以提升經濟效益。

文創產業專員曾昭學指香港能助創作者達到世界水平，「只要能夠喺香港表現嘅就係世界級。」他又指在內恚政府的推動下，本地文創發展得以受惠，本地文創亦能推廣中國文化。

曾昭學指香港能助創作者達到世界水平。（林幸言攝）

啟動禮於元創方舉行，場內有數個本地原創潮玩玩具展品，包括Jungle指揮家、利蘭紅獅重機、太空小丑及功夫三腳貓。除展品外，場內另設實境FabriX AR試衣間。