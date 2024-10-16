《警聲》特刊編採女警萍萍　由白紙一張做起　冀說好警察故事

新一期《警聲》今日出版，警方公共關係部女警萍萍接受訪問。她是《警聲》特刊2020年9月創刊時擔任編採人員，由特刊第一冊起便參與資料搜集及採訪協調工作。她表示，自己很珍惜這個機會，認為可以把不同警區、不同階層同事努力的成果和榮耀，一點一滴結集成書，用心說好警察故事。



警方公共關係部女警萍萍表示，自己很珍惜做《警聲》的機會，認為可以把不同警區、不同階層同事努力的成果和榮耀，一點一滴結集成書，用心說好警察故事。（警方提供）

二零二零年九月，公共關係部（Public Relations Wing，簡稱PR Wing）的前身警察公共關係科，首次發行《警聲》特刊，以特定的專題式報道，講述警隊不同單位的人和事。過去四年多，自第一冊紀錄警隊於「踏浪者行動」中捍衛香港的《踏浪前行》開始，到最新出版的第十冊、紀念警隊成立180周年的《香港警察守城故事》，特刊為公眾提供多一扇了解警隊的窗口。

深耕細作長達50個月，《警聲》特刊成績有目共睹，幕後製作團隊實在功不可沒。其中公共關係部女警萍萍，更是從第一冊起便參與資料搜集及採訪協調工作。她笑言：「以前沒有任何出版刊物的經驗，剛到任時，和當時仍在籌備中的特刊《踏浪前行》一樣，都只是白紙一張。」

警方公共關係部女警萍萍表示，自己很珍惜做《警聲》的機會，認為可以把不同警區、不同階層同事努力的成果和榮耀，一點一滴結集成書，用心說好警察故事。（警方提供）

身為編採新手，萍萍將勤補拙，例如配相方面，她會試用多張不同角度的相片比較效果，務求將同事最真實及專業一面展現出來。「我們幾位隊員要從在各區現場拍下的海量相片中，尋找能配合主題的使用，但部分行動單單一天已有過千張相，工作量之大可想而知！」

皇天不負有心人，《警聲》特刊「頭炮」成功引起社會迴響及廣受好評，及後繼續按需要而製作，題材更見多元化，由澄清事實到愛護動物都有。而萍萍在參與的過程中，亦見證自己能力的成長。到了結集市民感謝警隊信件的第四冊特刊《不忘初心》，她已由「白紙一張」變成大旗手，負責協調整個製作。期間，萍萍仔細閱讀了大批感謝信。「雖然肩負重任有壓力，但我很珍惜做這本特刊的機會，可以把不同警區、不同階層同事努力的成果和榮耀，一點一滴結集成書，用心說好警察故事。」

談到令她最難忘的一冊《警聲》特刊，萍萍毫不猶豫地說是在二零二二年三月出版、講述警隊總動員抗疫的《戰疫》。「單是訂定書名，已下了不少功夫。我們經過連串會議，最後由20個入圍名單之中，投票選出《戰疫》，喜歡其簡單直接兼有力！」

由於新冠疫情時全城設立了不少隔離區域，只有工作人員獲准入內，萍萍與其他隊員撥了無數次電話，查詢同事們有否拍下於疫區工作的相片，畢竟一張照片往往能勝過千言萬語。「這批相片多數以手機匆匆拍下，論構圖和質素雖無法與專業攝影師相比，但正正因為夠貼地，反而更有真實感。」結果《戰疫》電子版的點擊率非常高，讓更多市民感受到警隊在抗疫行動中所作出的貢獻。

至於為了紀念警隊成立180周年而製作的《警聲》特刊第十冊，內容以「從初哥到一哥」為概念，專訪了來自六大部門、18個不同職級的同事，當中包括處長，逐一講述他們的警察故事。萍萍說：「儘管每位受訪者有著截然不同的經歷，但每篇內容均真摯動人，當中很多分享都令我看到眼濕濕，希望其他讀者也同樣欣賞！」