施政報告2024｜劏房户憂無家可歸：我個業主一定唔會同情我

施政報告今日（16日）出爐，香港社區組織協會就其房屋政策發表意見。社區組織幹事呂綺珊表示，社協歡迎政府立法，但建議政府多主動巡查，以全面掌握劏房户數及居民組合。而劏房户則對安置及租金問題感到擔憂。



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呂綺珊表示，社協歡迎政府立法，但建議政府多主動巡查，以全面掌握劏房户數及居民組合。她舉例指，只有約3萬劏房業主有遞交俗稱「表格AR2」的業主與租客（綜合）（第7章）第IVA部 - 規管租賃 租賃通知書，但目前香港有約11萬間劏房。而若政府未能確切掌握劏房數目，將難以有效規管。

她亦預計，今次立法規管劏房將有很大影響，因為目前有超過三成劏房單位均是共用廚廁，而施政報告規定「簡樸房」須有獨立廁所。

呂綺珊表示，社協歡迎政府立法，但建議政府多主動巡查，以全面掌握劏房户數及居民組合。（廖雁雄攝）

劏房住户亦有他們的擔憂。77歲的黃伯住在面積只有7平方米的劏房，房間沒有窗，完全不符合施政報告的要求，需要被取締。他最擔心的始終是安置問題，因為若政府要取締他的住處，他將無家可歸：「我個業主一定唔會同情我，會叫我唔住就走。」

張先生目前與就讀中四的女兒住在約100平方呎的劏房，他指其住處面積實在太小，而在學的女兒需要空間，平時都是在學校或圖書館完成溫習後才歸家。他擔心規管措施會令租金變高，所以認為政府應制訂起始租金，以及動用關愛基金覆蓋升高了的租金。