施政報告2024｜議員期望有更多取締劏房細節　憂劏房租金上升

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超發表《施政報告》，提出削減烈酒稅、取締劣質劏房、舉報濫用公屋獎勵機制等。政黨及議員普遍歡迎，認為期望盡快交出取締劏房時間表，並更詳細解釋「簡樸房」的準則，並擔心短期劏房供應與租金波動。



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新民黨發展生態旅遊等建議均獲接納

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，《施政報告》豐富、涵蓋全面，勾勒了香港光明前景。她大讚特首李家超接受了很多意見，充份回應民意，其中新民黨提出的減免烈酒稅、成立海運港口發展局、設立促進銀髮經濟工作組、改革體育總會、發展生態旅遊的建議均獲得接納。葉劉又表示，很高興政府大力推動盛事經濟中的演唱會經濟，邀請更多國際巨星。在融入大灣區方面，希望特區政府繼續共同投資大灣區，發展高質量產業。

她還稱，新民黨支持講好香港故事成立對外聯絡小組，組長是葉劉淑儀，副組長是容海恩。

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採用民建聯發展低空經濟等建議

民建聯主席、立法會議員陳克勤表示，感謝特首李家超接納民建聯關於發展低空經濟、新能源經濟、削減烈酒稅、改建啟德、推動融入發展大局的措施的建議。他稱，今次《施政報告》以民為本，提出多項民生措施，包括有序取締劏房等。他又表示，維護國安工作不可以停下，支持報告所提培訓維護國安導師、推行愛國教育活動等內容。他指，民建聯會全力配合政府，協助落實施政報告所提措施。

至於新能源經濟方面，陳稱政府特別提出要發展綠色燃料技術，對本港航運業幫助極大，如果香港可以發展成為綠色船用燃油加注中心，有利於鞏固本港航運中心及空運中心位置。

2024施政報告的12字主題。（李家超Facebook相片）

民建聯回應《施報報告》。（何夏怡攝）

期望有更多促進生育建議 及取締劏房操作細節

葛珮帆指，政府無回應如何釋放婦女勞動力的建議，以及促進生育的建議，希望以後有所改進。

鄭泳舜表示，期待政府盡快交出取締劏房的時間表，以及登記制度的實施方法、如何評分，還有居民如何有效流轉到合適房屋等相關安排。他亦關注簡樸房的最低面積要求、獨立廚房、廁所，希望盡快有交代。

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工聯會歡迎《施政報告》回應他們大灣區醫療融合建議，便利長者內地養老，指「廣東長者院舍照顧服務計劃」是工聯會持續爭取的政策。

對於取締劣質劏房，工聯會對政府是出的方案表示「收貨」，並樂見提出「簡樸房」的定義，強調政府提出的面積8平方米，比工聯會建議的7平方米更大，而設立登記制度可有序處理劏房問題，最終達至清零。工聯會期望政府能提出合理的時間表，並且要多管齊下解決問題，包括長遠增加公私營房屋供應。

對於政府下調烈酒稅，自由黨黨魁張宇人 說以往調整葡萄酒稅時，部商戶由於一早入貨而仍要交稅，所以不願減價。張宇人呼籲業界要減價，若不減價市民會認為減酒稅只會令到商戶得益，而市民無法受惠。

自由黨主席邵家輝則表示，樂見政府接納他們恢復深圳合資格住戶「一簽多行」的建議，並提出了旅艇旅遊、賽馬旅遊等新措施。

政府再次推出「中小企融資擔保計劃」還息不還本1年，易志明形容是「及時雨」，強調現時各行各業都面對經營困難。

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經民聯指《施政報告》採納了他們90項建議。主席盧偉國表示，當中的房屋政策完善置業階梯，建議政府要確保簡約公屋和其他公營房屋計劃對接，避免「有屋無人住」以及簡約公屋居民未派到公屋就要搬走的情況。

副主席林健鋒認為「中小企融資擔保計劃」還息不還本政策再實施1年，以及將八成至九成信貸擔保計劃的最長貸款期延長，在市道低迷下均很適合。

狄志遠回應《施政報告》。（何夏怡攝）

江玉歡籲監察劏房短期供應 狄志遠要求規管租金

江玉歡表示，劏房短期內供應會否短缺，希望嚴格監測。以及她希望特首進一步闡釋改革的重點及方向。

狄志遠表示要有序取締劣質劏房，制定「簡樸房」的出租分間單位，強調簡樸房是最低標準，永遠希望所有香港人「住好啲住大啲」。

至於《施政報告》以立法形式規管劏房，狄志遠讚此發展方向好，惟希望條例盡快提交至立法會，「不能再拖下去，讓眾多長者在不人道環境居住」。他又提到，報告雖指出劏房最低面積要求是8平方米，但未提到人均面積，希望政府有詳細解釋。他亦擔憂改善劏房環境標準，會提升租金令低收入家庭難以負擔，出現從好劏房搬遷到差劏房的情況，要求規管租金。

狄志遠：齊改革同發展 應讓市民參與

談及香港應如何改革，狄志遠表示，除了政府內部文化改革之外，還應讓市民參與社會發展。「齊改革、同發展，『齊』和『同』係好重要，即係讓市民參與改革會事半功倍」。他指政府應思考如何讓社會共同參與改革。

林哲玄重申不贊成變相鼓勵飲酒的政策

林哲玄說減免烈酒稅的門檻是200元，大概有七八成烈酒低於200元，雖然影響面相對不大，惟他不贊成任何變相鼓勵飲酒的政策。林哲玄稱，如果加烈酒稅後在貿易方面有所進取，將來政府可思考再加酒稅。

林哲玄指，現在醫療體系側重於治療方面，《施政報告》的進一步推進基層醫療服務，將醫管局、衛生署工作整合到基層醫療署，將來社區醫療的主要管治則交由基層醫療署，屬於改變部署。他認為需要保證服務質素，並且有統一指引供社區醫護參考以治療病人。

立法會「G19」議員回應《施政報告》。（李宇婷攝）

洪雯讚創科產業引導基金 以投資塑造產業結構

洪雯說《施政報告》回應社會對改革和發展的期待，香港需要守正創新，又表示「齊改革同發展」是核心內容，很多地方觸及改革，形容踏出堅實的第一步。具體而言，她認為改革涉及改革公務員體系，包括管理和人才的培育，做到「會做事」和「做成事」。她續說過去關注如利用好金融工具幫助產業實體化，今次報告設100億元的創科產業引導基金，有別於以往的資助支持產業發展，因政府以投資塑造產業結構，是引領市場之舉。

馬逢國說文化、體育和旅遊相對着墨不多，包括局方要公佈的《文藝創意產業發展藍圖》要再諮詢立法會，即遲了一年，他說周邊國家和社會發展得很快，文體育產業是發展的重要領域之一。他又說周邊地區烈酒稅已經很少，支持減烈酒稅。

周文港表示歡迎政府採納他提出的打造留學香港品牌、推出先導計劃以完善宿舍配套、增加白居二名額和改善新資本投資者入境計劃等多個建議。

邱達根說報告多處提到「科技」字眼，呼應發展新質生產力。他提到兩年前《施政報告》提出加大創科投資，至到今年的100元億的基金，都顯示政府帶動市場發展。邱達根續說數字經濟方面也提及穩定幣和數字資產托管等，相信能完善數字經濟的推動。

謝偉銓：取締劏房設寬限期有阻嚇作用

被問到如何取締劣質劏房，以及改名簡樸房的看法，謝偉銓說香港作為國際都會，11萬人居住於不適切環境，社會不能接受，特首會小心取締，以免住戶無家可歸。

他說符合標準的單位名為「簡樸房」，設寬限期讓業主進行改善工程，寬限期過後繼續出租不合標準劏房單位便屬違法，認為有阻嚇作用，做法最主要釋出訊息，政府決心不容許業主為增加收入提供劣質劏房，又建議增加包括簡約公屋等的供應量配合。