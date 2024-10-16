施政報告2024｜強調處理劏房不能太急進　李家超：要務實處理

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超發表《施政報告》，提出制訂「簡樸房」的標準以取締劣質劏房，調整按揭措施，削減烈酒稅等多項政策。李家超在晚上出席電視論壇，再被問到取締劏房政策，多次強調不能太急進，要務實處理。



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用法例處理劏房 令社會清晰政府底線

對於處理劣質劏房的措施細節以及時間表，李家超表示現時有約11萬人住在劏房，當中的居住情況差距很大，政府早前做過調查，亦有15%受訪住戶表示面積符合要求，認為訂下「簡樸房」的準則要是要讓有需要住戶能住在適切居所。

李家超多次回應記者有關劏房的提問時，均強調部份劏房住戶確有居住需要，而政府未能興建足夠居所，因此處理劏房問題不能急進，要按部就班，務實處理，因此要用法例處理，令社會清晰及有共識。

對於「簡樸房」的準則，李家超強調政府底線是面積8平方米，要有獨立廁所，至於是否一定要有窗等其他要求，可聽取社會意見。他說政府稍後會公布細節，希望社會討論後有共識。

至於長遠來說能否提高標準，李家超強調現時的最低標準是要務實處理現有問題，「我都希望買樓租樓嘅港人能夠住大啲」，但要務實，如果處理問題後能否提高標準可再討論。而寬限期方面，李家超指首先會在2025年提交立法會立法，之後會設有登記期，可能是12至18個月，再之後是寬限期，而寬限期有多長則可在立法會討論，但要務實處理不能太急進。

我係一個心急人，但心急之外，呢一次真係要按部就班，務實處理 李家超談處理劏房

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強調政府不鼓勵煙酒 政策是要推動貿易

另一項政策焦點是下調烈酒稅，李家超表示過去免除紅酒稅後，出口和轉口額增長375%，而量則增長33%，1年內有約350間公司成立，創造1,000個職位，顯示政策能推動貿易。

李家超說，今次下調烈酒稅亦是要推動高端烈酒貿易，強調政策有經濟效益。

對於醫護界發表憂慮，亦有聲音質疑為何加煙稅而減烈酒稅，李家超強調他不鼓勵飲酒，「酒同煙係兩種產品，兩種政府都唔鼓勵」，強調「酒最好唔好飲，絕對唔食煙就最好」，重申減稅政策是要推動貿易，一定會提醒市民政府不鼓勵飲酒。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

沒提夜經濟不代表不做 中小企要自己幫自己

今次《施政報告》沒再提及夜經濟，李家超表示無提及不代表不做，指已經要求18區舉辦活動，而政務司副司長卓永興領導的工作組亦正發掘旅遊熱點，「希望發掘不夜天」，但同時要考慮環境問題。

李家超強調，政府推出8項措施支持中小企，但各行各業都要「自己幫自己」，強調有些行業反映生意好，顯示在經濟轉型期「大家都要改革，要自強，突出自己優勢」。

▼10月16日 特首辦20圖解李家超施政報告▼



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鼓勵生育措施要觀察成效 強調生育率低原因複雜

另一個今次《施政報告》沒有提及的內容是鼓勵生育措施，李家超說去出推出新生嬰兒資助，是要明確讓市民知道政府鼓勵生育，而成果要再觀察，強調生育的決定複雜，當中包括經濟、住屋等原因。因此，今次《施政報告》亦提到托兒服務，並在家計方面提供幫助，而成果有待觀察。

李家超重申生育問題涉及經濟、住屋等情況，強調他希望市民生活好，住得大和舒適，因此可看到今次房屋篇幅大，但要務實推進。