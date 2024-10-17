再就業津貼試行計劃兩日招聘　助逾40歲、三個月失業人士重返職場

勞工處今明(17，18日)兩天於灣仔修頓場館舉行「再就業津貼試行計劃」招聘會，提供逾2,500個職位空缺，有近60間來自不同行業的機構參與，約八成屬全職，包括清潔、保安等，大部分月薪介乎1.1萬元至2.4萬元。計劃鼓勵40歲或以上，3個月或以上沒有工作的人士再投入就業市場。勞工處邀請參加計劃的中年人分享求職經驗，參加者表示，對成功再就業感到開心，因為能發揮自我價值。



勞工處副處長何錦標表示，高齡就業者的優勢為有豐富人生經驗，而且能持續就職。他又指，勞工處一直為不同求職者設各種就職計劃，翻查紀錄，1999年勞工處推行展翅計劃，當時有約19000青年參加，而今次計劃推行短短3個月已超過2萬人參與，和超過2,200宗就業個案，可見反應理想。

何錦標亦指，為期兩日的招聘會有近60間機構參加，提供逾2500個不同行業的職位空缺。今次計劃的參加人士連續完成6個月全職工作，可獲最高10,000元再就業津貼；連續完成12個月全職工作，更可再獲最高10,000元津貼。

在場分享的3位女士，包括從事旅遊業逾20年的Candy，她表示公司年初裁員，在5，6月的時候得悉計劃後，在勞工處官網尋得心儀工作便重返職場。Candy表示，年紀大不代表會比年輕人「輸蝕」，因為工作數十年所累積的寶貴人脈，至今仍可以在現職的銷售工作提供資訊。她認為成年人「見過下風浪，喺一啲比較突發性事件嘅處理經驗會、比新入職的年輕人更好」。

另一位阿芬做了多年家庭主婦，空閒時會做兼職工作，原本任職珠寶店接待員，失業後則透過計劃轉到太興餐廳工作。但阿芬一直擔憂自己表現不好，會被人認為「年紀大唔得」，但慶幸在同事及上司的包容下，現今工作表現熟練，成功融入職場。

同樣做過短期兼職的Ann因自感不適合該份工作，以往亦十分上進去工會進修，考取保安牌照，更在其他人的介紹下，成功擔任高級保安一職。她鼓勵中年待業人士，成年人「思想係比較成熟，圓滑，做事穩重。喺職場亦可以承擔更多責任，更有團隊精神」，亦很高興自己能重返職場，「為社會付出一分力」。

招聘會每日分別有多於二十至三十間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括工程師、分行副經理、禮賓員、護士、行政主任、法律助理、工程督導、會計文員、助理數碼市務主任、飛機餐擺餐員、廚師、書店助理、診所助理、中醫配藥員、包裝員。職位空缺大部分月薪介乎1.1萬元至2.4萬元。約8成為全職空缺，9成7的職位空缺學歷要求為中七或以下，約6成的職位空缺無需相關工作經驗。

求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在場內的勞工處櫃位查詢所提供的就業服務及再就業計劃詳情。