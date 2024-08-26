勞工處再辦青年市集　檔主免租、9.2截止報名

勞工處「青年就業起點」（Y.E.S.）計劃將舉辦第3屆「Chill級市集」，於11月2及3日在尖沙咀美麗華廣場舉行，現正招募檔主，名額25個，9月2日截止。入圍者除了獲免費擺檔機會，在10月更可接受一對一專業顧問諮詢。



參加過Y.E.S.主辦的市集的Sunny表示，今年想再參加，因為是一次免費接觸大眾的機會，能藉此與客人交流，希望累積更多經驗，繼續以副業形式發展手藝。



全職做手作人難 參與市集以了解及累積客群

Sunny在學時修讀藝術，一直對做手作有濃厚興趣，最喜歡的素材是輕黏土、樹脂黏土，製作港式食物匙扣或磁石，另外亦有手織吊飾。他指第一次參加的市集都是由「青年就業起點」計劃主辦，當時售賣自己繪製的明信片，沒料到賣得不錯，「原來做出來的手藝有人鍾意。」

做文職的Sunny表示，手作人的知名度很重要，他暫時未出名、或累積到一班經常光顧的熟客，因此只能作為副業發展。他說做一個全職手作人很難，「以我所知，維生方法就是教班、夾份開studio、參與市集等」，因此選擇工餘時間盡量做自己喜歡的事。

今年他亦會報名參加「Chill級市集」，把握免費接觸大眾的機會，「希望製作出來的作品不是純粹收藏在家中一個角落頭、或只送給自己朋友」。

另一名Y.E.S.黏土班學員、正職做飲食業的阿健亦試過在坊間市集開檔，一次是同人展，一次是周末市集；兩次經驗的反應都比想像中好，所以想一直做落去。他亦有製作香薰蠟燭、手織物等，不過最喜歡還是自由度的黏土，「諗到什麼都可以做出來」。

他希望在不同地方的市集多嘗試，摸索一下能否發展自己的興趣，因此不會放過任何機會嘗試出路，指雖然11月的市集門檻較高、規模較大，「有機會都想試。」

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家品公司創業初哥 市集累積營銷經驗

3年前還是創業初哥的梁文俊（John），2021年看準疫情網購盛行、人人待在家中，因此創立家品公司，與本地設計師合作造枕頭、地顫等。當時他邊做全職邊兼顧，一年後才辭職完全投入創業。他是「由零開始」，本不熟悉財務管理、市場營銷，形容第一次參加Y.E.S.市集也「擺得唔好」，例如產品太多以致主題不突出，但卻是難得可以「試錯」的機會，亦可以參考其他檔主的做法。他表示，這些經驗幫助他日後展銷，現時每個月都有兩、三次市集等銷售活動。

本身是廚師的郭永康（阿康）則在2019年創立公司，業務橫跨動漫、電競、餐飲，都是他的興趣。他指初時對創立無限公司亳無概念，但Y.E.S.的社工「手把手」教他寫企劃書、辦公司註冊，因此得以逐步開展業務。他又指社工提供了在中心開烘焙班的機會，過程中「教學相長」，因此開拓烘焙班業務；而在中心上茶藝班時，亦令他忽發其想，製作普洱、鐵觀音口味的鳳梨酥新產品。

社工：不少大學生已有「企業家精神」

這幾年間支援他們創業的中心社工Peter表示，近年青年創業有年輕化趨勢，以前較多出社會後再創業，而現在不少仍是大學生的中心會員已有「企業家精神」，開始創立自己事業；而做「斜槓族」的想法亦愈來愈普遍，「可能畢業後先返一、兩年工，再將工作經驗化為創業。」他認為青年創業時最需要是人性化的支援，包括情感支援、幫助他們尋找外在資源，並陪伴和聆聽，讓他們找到自己的熱情。

「Chill 級市集2024——青年創業實戰日」於11月2及3日在尖沙咀美麗華廣場舉行，現正招募檔主，名額25個。申請者須經面試遴選，入圍後除了獲免費擺檔機會，在10月更可接受一對一專業顧問諮詢，並提供後續檢討。Y.E.S. 亦會於8月30日舉辦「Be a Slasher培育計劃—手作市集申請及創業稅務須知」，以及9月19日辦「自僱零售達人裝備課程」，教授商場或市集零售攤檔的營銷策略。