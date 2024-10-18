施政報告｜丘應樺稱的士司機如有興趣　可試學阿拉伯問候語

《施政報告》提出開拓中東及東盟旅客客源，商務及經濟發展局局長丘應樺今早（18日）接受電台訪問時表示，香港與中東商機大，期望引入更多中東投資和旅客。他指，學習語言不是簡單的事，但如的士司機有興趣，可嘗試學習阿拉伯問候語。



商經局局長丘應樺（資料圖片/梁鵬威攝）

丘應樺今（18日）於商業電台節目中指出，香港與中東交往頻繁，加上國家與中東關係良好，當局希望引入跟多中東投資和旅客。他又指旅發局、機管局和酒店業界都會配合，例如在酒店增設祈禱場所，標示朝向麥加的方向等。他續指，希望本港有更多不同檔次的清真餐廳，令旅客感到賓至如歸。

對於《施政報告》建議的士車隊提供阿拉伯語服務資訊，丘應樺指，學習語言不容易，但如業界有興趣，可嘗試學習簡單的阿拉伯問候語，與中東旅客溝通。被問到政府會否提供資助，他說，相關政策局會有些想法。

對於減低烈酒稅，丘應樺指現時政策為兩級制，在推出前已徵詢醫務局局長盧寵茂意見，並得到對方認同。他續稱，醫護界得悉政策後，都認爲對市民健康的影響不如預期大。他指，2008年取消紅酒稅之後，紅酒進口和轉口價值上升三倍多，同時促進了物流及倉儲等產業。取消紅酒稅一年後，紅酒相關的公司增加了三百多間，造就一千個就業機會。