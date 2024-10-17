施政報告2024｜丘應樺：減烈酒稅須立即實行　設緩衝期反生誤解

【施政報告2024/施政報告/烈酒稅】新一份施政報告提出即日起進口價200元以上烈酒，稅率由100%，大幅減至10%。進口價200元或以下烈酒，稅率則維持不變。商務及經濟發展局局長丘應樺今日（17日）被問到突然大幅下調烈酒稅，會否致使大量高端烈酒湧入香港，增加運輸、倉儲成本，且擾亂現有高端烈酒市場時表示，200元以上烈酒市場佔比僅為15%，增長量不會突然上升，且稅務減免可以平衡物流、倉儲成本。



他續指，有必要立即減免烈酒稅，若設緩衝期反倒容易令市場誤解，現時業界可以即時受益，制定營商安排。



商經局局長丘應樺（梁鵬威攝）

財政司司長陳茂波今日（17日）率領財經事務及庫務局局長許正宇和商務及經濟發展局局長丘應樺，介紹施政報告相關政策範疇施政措施。丘應樺強調，稅務減免可促進高價烈酒貿易，惟200元以上烈酒僅佔市場15%，對未來貿易量增長樂觀，不過短期內增長量應不會立即上升。他重申，稅務減免令貿易量上升，與物流、倉儲不會造成很大衝突，認為措施已經作出平衡。

陳茂波（梁鵬威攝）

至於減烈酒稅的經濟效益，財政司司長陳茂波指可促進餐飲、旅遊及一些高消費行業活動。他稱業界會有測算，不過應在政策推出後再評估，相信有正面影響。

被問及烈酒稅目的是發展高消費及貿易，但會否影響有慢性病如肝病的人士，增大其健康投入。陳茂波稱政策制定已參考取消紅酒稅的經驗，從貿易角度上，當年紅酒稅減免後，進口紅酒的價值上升300%，但總體銷量增加少，說明確可促進高價值紅酒貿易。他續指，取消紅酒稅後市民飲酒量初期有增加，但後來逐步回落，2023年人均飲酒量和剛撤銷紅酒稅時差不多。