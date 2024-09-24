丘應樺訪新加坡促進經貿聯繫　稱港加入RCEP將貢獻區域經濟合作

商務及經濟發展局局長丘應樺前日（22日）在新加坡展開三日訪問行程。丘昨日（23日）與新加坡副總理兼貿工部部長顏金勇見面時，對新加坡支持香港申請加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）表示感謝，並稱香港冀為為更廣泛、更深入的區域經濟合作和融合作出貢獻。



丘應樺昨日（23日）在新加坡與新加坡國際商會代表會面，介紹香港的最新發展和協助企業在港落戶的措施。（商務及經濟發展局）

呼籲新加坡商界探索內地市場

新加坡是香港的第四大貿易夥伴和在東南亞國家聯盟（東盟）成員國中最大的商品貿易夥伴，亦是香港的第七大投資者和第六大對外投資目的地。

在新期間，丘應樺分別與當地主要商會的代表會面，包括新加坡工商聯合總會、新加坡中小企業商會、新加坡國際商會和新加坡中華總商會，介紹香港的最新發展和協助企業在港落戶的措施。他亦呼籲新加坡商界善用香港的獨特優勢，探索內地市場尤其是粵港澳大灣區的龐大機遇。

丘應樺昨日（23日）與新加坡副總理兼貿工部部長顏金勇會面，討論多項經貿議題，並就區域經濟格局交換意見。（商務及經濟發展局）

感謝新加坡支持香港加入RCEP

丘應樺昨日（23日）與新加坡副總理兼貿工部部長顏金勇會面，討論多項經貿議題，並就區域經濟格局交換意見。丘應樺感謝新加坡支持香港申請加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），香港一直視新加坡為重要的經濟夥伴。他指，透過加入RCEP，香港將可為更廣泛、更深入的區域經濟合作和融合作出貢獻。

丘應樺（右二）今日（24日）坡與新加坡經濟發展局主席方章文（左二）會面，了解新加坡的最新發展，並就促進投資交換意見。（商務及經濟發展局）

丘應樺今日（24日）與新加坡經濟發展局主席方章文會面，了解新加坡的最新發展，並就促進投資交換意見。他表示，期望香港與新加坡在不同領域深化合作，以建立更緊密的雙邊關係。

丘應樺結束訪問行程，將於今晚返港。